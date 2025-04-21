Путин подписал закон о наказаниях за призывы к санкциям против России

Президент России Владимир Путин подписал новый закон, который вводит уголовное наказание за призывы к санкциям против страны из корыстных побуждений. Документ опубликовали на официальном правовом портале.

Согласно поправкам в Уголовный кодекс, за такие призывы теперь можно получить до пяти лет тюрьмы или штраф в размере до 500 тыс. рублей. Также устанавливается уголовная ответственность за дискредитацию Вооруженных сил России. За это преступление грозит до семи лет лишения свободы, если оно совершено из корысти или по найму.

Кроме того, закон предусматривает наказание за содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, если это сделано по найму или из корыстных соображений. В этом случае может быть конфисковано имущество, полученное от таких действий.

Также Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране, и закон, который позволяет выпускникам колледжей поступать в вузы без сдачи ЕГЭ, но только на специализированные направления, схожие с их предыдущим обучением.



Анастасия Фартыгина