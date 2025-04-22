«Ак Барс» и «Динамо» проведут в Казани шестой матч серии плей-офф
«Ак Барс» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина в случае поражения в шестом матче серии
«Ак Барс» сыграет в Казани с московским «Динамо» в шестом матче серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра состоится 22 апреля в 19.00 по московскому времени.
«Динамо» ведет в серии со счетом 3:2. «Ак Барс» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина, если проиграет в шестом матче. Команда Анвара Гатиятулина ранее проиграла оба матча с «Динамо» в Казани — 1:3 и 2:3.
В прямом эфире игру покажут федеральный «Матч ТВ» и телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени.
В первом раунде плей-офф «Ак Барс» обыграл в семи матчах «Автомобилист» (4:3), хотя проигрывал в серии 2:3. «Динамо» ранее в шести поединках оказался сильнее в серии с питерским СКА (4:2).
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