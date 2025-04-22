На этой неделе сменят глав сразу в пяти районах Татарстана
На этой неделе в Татарстане ожидаются изменения в руководстве сразу пяти районов: Атнинском, Менделеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Спасском. Об этом сообщил «Татар-информ» со ссылкой на источники.
В представительных органах пяти муниципалитетов пройдут внеочередные заседания, на которых будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий глав районов.
Уже известно, что в Нижнекамском районе с поста ушел Рамиль Муллин, который руководил регионом последние 3,5 года.
В других районах также могут произойти изменения. Габдулахат Хакимов, глава Атнинского района с 2005 года, и Вячеслав Козлов, возглавляющий Новошешминский район с 2010 года, могут покинуть свои должности.
Кроме них, в Менделеевском районе с 2022 года работает Радмир Беляев, а Фаргат Мухаметов возглавляет Спасский район с сентября 2019 года.
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