На этой неделе сменят глав сразу в пяти районах Татарстана

Фото: Динар Фатыхов

На этой неделе в Татарстане ожидаются изменения в руководстве сразу пяти районов: Атнинском, Менделеевском, Нижнекамском, Новошешминском и Спасском. Об этом сообщил «Татар-информ» со ссылкой на источники.

В представительных органах пяти муниципалитетов пройдут внеочередные заседания, на которых будет обсуждаться вопрос о досрочном прекращении полномочий глав районов.

Уже известно, что в Нижнекамском районе с поста ушел Рамиль Муллин, который руководил регионом последние 3,5 года.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В других районах также могут произойти изменения. Габдулахат Хакимов, глава Атнинского района с 2005 года, и Вячеслав Козлов, возглавляющий Новошешминский район с 2010 года, могут покинуть свои должности.

Кроме них, в Менделеевском районе с 2022 года работает Радмир Беляев, а Фаргат Мухаметов возглавляет Спасский район с сентября 2019 года.

Анастасия Фартыгина