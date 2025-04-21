Число укусов клещей в Татарстане выросло на 58%

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За последнюю неделю число пострадавших от укусов клещей в Татарстане увеличилось на 58%. С начала сезона зарегистрировано 356 обращений в больницы, из них 85 случаев связаны с детьми, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по республике.

Среди регионов, где максимально активны клещи, лидирует Казань со 119 случаями. В Набережных Челнах зафиксированы 52 укуса, в Нижнекамском районе — 32, а в Елабужском — 13. Все случаи произошли в лесах или на дачных участках.

Реальное время / realnoevremya.ru

Из 90 изученных клещей у четырех (8%) нашли возбудитель боррелиоза, но случаев клещевого энцефалита не выявлено. В этом сезоне не зарегистрированы и больные с подозрением на инфекции, передающиеся через укусы клещей.

С 14 апреля в Татарстане стартовали работы по обработке от клещей парков и мест массового отдыха. На данный момент обработано уже 26 гектаров территории. Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдать осторожность при посещении лесов.

Анастасия Фартыгина