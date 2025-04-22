Скончался знаменитый скульптор Зураб Церетели

Фото: Динар Фатыхов

В Москве на 92-м году жизни скончался известный художник и скульптор Зураб Церетели. Об этом сообщил его помощник Сергей Шагулашвили.

— Да, это случилось сегодня в половину второго ночи, — подтвердил он информацию.

Пока не принято решение о прощании и похоронах, детали будут известны позже.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Напомним, что Церетели был президентом Российской академии художеств. Работы художника установлены в России, Великобритании, Италии, Испании, Сербии, США, Франции, Японии и многих других странах. В столице Татарстана тоже есть несколько памятников его авторства. Один из них — первый в России памятник Рудольфу Нуриеву, открытый в ноябре 2018 года и расположенный около театра оперы и балета им. М. Джалиля.



Анастасия Фартыгина