WorldSkills 2019, открытие: парад участников, экспресс-выпечка каравая, робот София и зрители-«джедаи»

22 августа в Казани открылся мировой чемпионат по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. В церемонии приняли участие председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и президент WorldSkills Iternational Саймон Бартли. Шоу было посвящено этапам становления профессионала, людям, покоряющим высоты мастерства и изобиловало световыми, хореографическими и высокотехнологичными сюрпризами.
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