В США начались слушания по делу против Google: Минюст требует разделить компанию

Фото: Александра Шарафиева

Сегодня стартовали трехнедельные слушания по делу «США против Google». Минюст США выступает с требованием разделить компанию, чтобы восстановить конкуренцию на рынке онлайн-поиска. Ведомство считает, что для достижения этой цели Google должна продать свой браузер Chrome. По мнению Минюста, это будет наилучшим решением для борьбы с монополией. Об этом сообщили РБК.

— Мы здесь не для пирровой победы. Сейчас самое время суду показать Google и всем другим монополистам, что есть последствия, когда антимонопольное законодательство нарушается, — заявил представитель Минюста.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Ранее судья уже признал, что Google нарушил антимонопольное законодательство, чтобы удерживать свое доминирование в онлайн-поиске. Теперь суд рассматривает аргументы сторон о том, как лучше исправить ситуацию.

Юристы Google выступают против требований Минюста. Они настаивают на том, что суд должен сосредоточиться только на отдельных сделках, которые компания заключает с такими партнерами, как Apple, Mozilla и Samsung, касающимися предустановленной поисковой системы.