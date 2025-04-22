В Казани перекроют движение на перекрестке Искра/Н. Ершова из-за аварии на канализационном коллекторе

Фото: Мария Зверева

С 10.00 22 апреля 2025 года в Казани начнутся аварийно-восстановительные работы на канализационном коллекторе, построенном в 1955 году. Об этом сообщили в пресс-службе казанского «Водоканала».

Из-за этого будет перекрыто движение на перекрестке Искра и Н. Ершова по крайней левой полосе в сторону центра города. Работы продлятся до их завершения.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Анастасия Фартыгина