Сегодня в Татарстане местами гроза и до +28 градусов

Осадки ожидаются во второй половине дня в западных районах

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Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В первой половине дня без осадков, во второй — местами в западных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—20 м/с. Утром ожидается порядка +13 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов.

Галия Гарифуллина