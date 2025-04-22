Сегодня в Татарстане местами гроза и до +28 градусов
Осадки ожидаются во второй половине дня в западных районах
Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В первой половине дня без осадков, во второй — местами в западных районах небольшой кратковременный дождь, гроза. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер юго-западный, западный 6—11 м/с, днем местами с порывами 15—20 м/с. Утром ожидается порядка +13 градусов. Максимальная температура воздуха днем составит от +23 до +28 градусов.
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