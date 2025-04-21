С 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market

Фото: Динар Фатыхов

С 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market, которая станет частью KazanForum. Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка. Об этом сообщили организаторы форума.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На ярмарке можно будет приобрести халяльную продукцию от фермеров Татарстана и других регионов России. Гостям предложат не только покупки, но и разнообразные развлечения. В этом году особое внимание уделят народным промыслам. Посетители смогут научиться делать народные игрушки и освоить татарские танцы.

В прошлом году на ярмарке свою продукцию представили 57 компаний из разных регионов России и 15 зарубежных компаний из девяти стран.

Напомним, что на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет представлен каталог халяльного туризма по регионам России.



Анастасия Фартыгина