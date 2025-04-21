С 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market
С 13 по 18 мая 2025 года в Казани пройдет ярмарка Kazan Halal Market, которая станет частью KazanForum. Мероприятие пройдет на территории Агропромышленного парка. Об этом сообщили организаторы форума.
На ярмарке можно будет приобрести халяльную продукцию от фермеров Татарстана и других регионов России. Гостям предложат не только покупки, но и разнообразные развлечения. В этом году особое внимание уделят народным промыслам. Посетители смогут научиться делать народные игрушки и освоить татарские танцы.
- В прошлом году на ярмарке свою продукцию представили 57 компаний из разных регионов России и 15 зарубежных компаний из девяти стран.
Напомним, что на XVI Международном экономическом форуме «Россия — Исламский мир: KazanForum» будет представлен каталог халяльного туризма по регионам России.
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