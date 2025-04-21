Четверо жителей Татарстана осуждены за незаконные азартные игры в Зеленодольске

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Четыре жителя Татарстана получили наказание за организацию азартных игр в Зеленодольске. Суд признал их виновными в нарушении положений закона, касающегося проведения азартных игр вне игровой зоны. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

С ноября 2023 года по март 2024 года мужчины, действуя по предварительному сговору, проводили азартные игры на деньги в арендованном помещении на улице Ленина.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Все обвиняемые признали свою вину. Суд назначил троим из них условный срок в 1 год с испытательным сроком на такой же период. Один из участников получил условный срок в 1 год и 3 месяца с испытательным сроком 1 год. Приговор еще не вступил в законную силу.

Анастасия Фартыгина