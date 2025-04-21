Путин: опыт пасхального перемирия будет проанализирован

Президент России Владимир Путин сообщил, что боевые действия возобновились после окончания пасхального перемирия. Он уточнил, что российская сторона будет изучать опыт, полученный в ходе этого периода, передала «Российская газета».

— Мы к перемирию всегда относимся положительно, поэтому и выступили с такой инициативой. Тем более речь идет о светлых пасхальных днях, — сказал Путин.

Президент подчеркнул, что в течение перемирия наблюдалось общее снижение интенсивности конфликта, однако Украина продолжала нарушать режим тишины. За это время зафиксировано почти 5 тыс. нарушений, включая шесть нападений и около 90 попыток атак с помощью беспилотников.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Путин также отметил, что Россия открыта для мирных инициатив и надеется на аналогичное отношение со стороны Украины. Он добавил, что Киеву «подсказали» не отвергать мирные предложения, вероятно, от «иностранных кураторов».

Кроме того, президент заявил, что Украина использует гражданские объекты в военных целях, упомянув попытку испытания ракетных систем на гражданском объекте в Одессе.



Анастасия Фартыгина