Иноагентам запретили заниматься образованием и просвещением в России

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает иноагентам участвовать в образовательной деятельности в стране. Документ опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Согласно новому закону, иноагенты не могут заниматься просветительской деятельностью для граждан России. Если образовательная организация будет признана иноагентом, ее лицензия будет аннулирована. Это значит, что иностранные агенты и организации, получившие этот статус, лишаются права вести образовательную и просветительскую работу.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Лицензирующий орган может отказать в выдаче лицензии или вернуть документы соискателя, если он имеет статус иноагента. Кроме того, иностранные агенты не смогут работать в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.

Закон также запрещает иноагентам получать статус социально ориентированных некоммерческих организаций и пользоваться муниципальной поддержкой. Кроме того, они не смогут входить в составы органов управления госкорпораций.

Напомним, что Минюст России включил в реестр иностранных агентов блогера, бодибилдера Александра Шпака* и режиссера Вячеслава Ширяева*.

Анастасия Фартыгина