Путин обсудил сотрудничество с президентом ЮАР и поздравил с Днем свободы

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин уточнил важность обеспечения безопасности России и устранения первопричин конфликта на Украине.

— Мы должны решить основные вопросы, чтобы обеспечить наши интересы, — подчеркнул он.

Также президент России поздравил Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля Днем свободы — национальным праздником, который посвящен окончанию апартеида и первым демократическим выборам в стране в 1994 году.

Лидеры договорились продолжить диалог и поддерживать контакт на разных уровнях.

Анастасия Фартыгина