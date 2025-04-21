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Путин обсудил сотрудничество с президентом ЮАР и поздравил с Днем свободы

20:52, 21.04.2025
Путин обсудил сотрудничество с президентом ЮАР и поздравил с Днем свободы
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент ЮАР Сирил Рамафоза провели телефонный разговор, в котором обсудили развитие двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Путин уточнил важность обеспечения безопасности России и устранения первопричин конфликта на Украине.

— Мы должны решить основные вопросы, чтобы обеспечить наши интересы, — подчеркнул он.

взято с сайта kremlin.ru

Также президент России поздравил Рамафозу и весь южноафриканский народ с предстоящим 27 апреля Днем свободы — национальным праздником, который посвящен окончанию апартеида и первым демократическим выборам в стране в 1994 году.

Лидеры договорились продолжить диалог и поддерживать контакт на разных уровнях.

Анастасия Фартыгина

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