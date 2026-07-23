Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему кредиторской задолженности

Под «кредиторкой» подразумеваются все взятые, но еще не оплаченные обязательства в бизнесе

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России с наибольшей кредиторской задолженностью. Конкретно в республике она составила 3,7 трлн рублей, следует из данных Росстата.

Первые места достались Москве (58,5 трлн), Санкт-Петербургу (14,9 трлн) и Московской области (10,7 трлн). Замкнула пятерку Свердловская область (3,4 трлн).

На 6—10-м местах антитопа по кредиторской задолженности — Нижегородская область (2,8 трлн), Краснодарский (2,7 трлн) и Красноярский (2,2 трлн) края, а еще Ямало-Ненецкий автономный округ (2,2 трлн) и Приморский край (1,6 трлн).

Реальное время / realnoevremya.ru

Напомним, что под кредиторской задолженностью, или, как говорят в кругу предпринимателей, «кредиторкой», подразумеваются все взятые, но еще не оплаченные обязательства в бизнесе. Иными словами, сюда входят деньги, которые компания должна: банку за кредит, налоговой, поставщикам, сотрудникам и учредителям.

По словам финансового аналитика Михаила Беляева, такого рода долги не всегда говорят о финансовом состоянии фирм, гораздо весомее показатель по просроченной «кредиторке». Подробнее — в материале «Реального времени».

Никита Егоров