Новости экономики

21:29 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Инфляция в России замедлилась до 5,84%

19:40, 22.07.2026

За этот же период потребительские цены выросли на 0,17%

Инфляция в России замедлилась до 5,84%
Фото: Динар Фатыхов

Минэкономразвития опубликовало еженедельный обзор ценовой ситуации в стране. За период с 14 по 20 июля потребительские цены в России выросли на 0,17%. В годовом выражении инфляция зафиксирована на уровне 5,84%.

— На продовольственные товары цены изменились на 0,11%, в том числе плодоовощная продукция подешевела на 1,0%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,21%, — передает ТАСС.

В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,35%.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года выросли на 14%.


Вадим Вахрушев

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ЭкономикаФинансыБюджет

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть484
  • Нижнекамскнефтехим44.6
  • Казаньоргсинтез45.5
  • КАМАЗ48.5
  • Нижнекамскшина31.25
  • Таттелеком0.525