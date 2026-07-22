Инфляция в России замедлилась до 5,84%

За этот же период потребительские цены выросли на 0,17%

Фото: Динар Фатыхов

Минэкономразвития опубликовало еженедельный обзор ценовой ситуации в стране. За период с 14 по 20 июля потребительские цены в России выросли на 0,17%. В годовом выражении инфляция зафиксирована на уровне 5,84%.

— На продовольственные товары цены изменились на 0,11%, в том числе плодоовощная продукция подешевела на 1,0%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,21%, — передает ТАСС.

В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,35%.

Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года выросли на 14%.





Вадим Вахрушев