Инфляция в России замедлилась до 5,84%
За этот же период потребительские цены выросли на 0,17%
Минэкономразвития опубликовало еженедельный обзор ценовой ситуации в стране. За период с 14 по 20 июля потребительские цены в России выросли на 0,17%. В годовом выражении инфляция зафиксирована на уровне 5,84%.
— На продовольственные товары цены изменились на 0,11%, в том числе плодоовощная продукция подешевела на 1,0%, на остальные продукты питания динамика цен составила 0,21%, — передает ТАСС.
В секторе непродовольственных товаров цены изменились на 0,35%.
Ранее сообщалось, что доходы консолидированного бюджета Татарстана за первое полугодие 2026 года выросли на 14%.
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