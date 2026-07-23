В Татарстане у 183 тыс. граждан после установки самозапрета на кредиты сформировалась КИ

Данная мера позволит гражданам дважды в год бесплатно запрашивать кредитный отчет, контролируя отсутствие кредитных обязательств

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В Татарстане у 183,1 тыс. граждан после установки самозапрета на кредиты сформировалась кредитная история (КИ), следует из аналитики НБКИ.

По данным экспертов, в общей сложности у 7,6 млн россиян, которые ранее никогда не обращались в кредитные организации за заемными средствами, сформировалась кредитная история благодаря введению самозапрета на привлечение заемных средств. Это позволит им дважды в год бесплатно запрашивать кредитный отчет, контролируя отсутствие кредитных обязательств.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, что запущенная с марта 2025 года на интернет-портале «Госуслуги» процедура установки самозапрета на привлечение кредитов или займов (с сентября 2025 года установление самозапрета доступно также через многофункциональные центры — МФЦ) предусматривает обязательную передачу данных об этом факте в бюро кредитных историй (БКИ).

Больше всего граждан, сформировавших свою КИ после самозапрета на кредиты, насчитывается в Москве (954,9 тыс.), Московской области (573,8 тыс.) и Санкт-Петербурге (427,2 тыс.). Татарстан по данному показателю — на 8-м месте.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему кредиторской задолженности.

Никита Егоров