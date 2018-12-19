Наиль Магдеев: «Две компании просят выделить земельный участок под аквапарк в Челнах»

Мэр Набережных Челнов — о чудесах экономики, мегапроекте немцев и миллиардах на дороги

Фото: Максим Платонов

Объемы производства предприятий автограда только растут, город уже давно не ориентирован исключительно на выпуск КАМАЗов. В скором времени в Набережных Челнах может появиться аквапарк, а проблема дольщиков должна быть решена уже в 2020 году. В рамках онлайн-конференции «Реального времени» мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев рассказал об успехах города.

Мегапроект немцев

В целом итоги года, по словам градоначальника автограда, можно сказать, осторожно позитивные, неплохие. Набережные Челны неплохо отработали уходящий 2018 год, объем промышленной продукции более 325 млрд рублей, индекс промышленного производства на 2,7 процента, по сравнению с прошлым годом, больше. По мнению Магдеева, все предприятия достойно отработали год. КАМАЗ реализует крупнейший за последние годы инвестиционный проект с компанией «Мерседес». Стоимость проекта более 100 млрд рублей, это завод по производству каркасных кабин, самый современный в мире. С 2019 года начнут ежегодный выпуск 55 тысяч кабин для грузовиков новейшего поколения К5.

В этом году КАМАЗ выпустит 38 тысяч автомобилей. Большая часть кабин пойдет на КАМАЗ, другая часть — группе компаний «Даймлер». «Наш город, по сути, это столица автопрома страны. Занимаемся развитием других секторов, открываем новые производства, новые компетенции. Успешно работает картонно-бумажный комбинат, разноплановая экономика дает хорошие результаты. Растет товарооборот, уровень зарплаты, занятость. Об этом с вами можем подробно поговорить», — заявил Наиль Магдеев.

Китайские чудеса в ТОСЭР и мегамасштабы КИП «Мастер»

В январе 2019 года будет 3 года как создана ТОСЭР. Это проект, инициированный Владимиром Путиным, который выделил моногорода в отдельную группу. По итогам 2016 года в ТОСЭР было семь резидентов, сейчас — 34, рост почти в пять раз. Привлечены 15 млрд рублей инвестиций,

По словам Наиля Магдеева, за последние 17 лет в городе самый низкий уровень безработицы, самый низкий среди городов Татарстана и моногородов России

— Разве плохо? Создано около трех тысяч новых рабочих мест. Мы уплатили по итогам 2018 года 33 млн рублей налогов в местный бюджет. Разговоры, что резиденты полностью без налогов, — от лукавого. Удалось снять напряжение в части представления рабочих мест. Средняя зарплата на предприятиях выше, чем по городу. Границы моногорода размываются, появились иные возможности, не связанные с автомобилестроением, — рассуждает мэр города. — К примеру, Челны начали выпускать холодильники мирового уровня. На следующий год открываем завод по производству стиральных машин Haier. Доля челнинских материалов в строительстве почти 85 процентов, даже строительство производственных корпусов заводов позволяет нашим компаниям иметь хорошую загрузку. Это синергетический эффект. Поэтому ТОСЭР в Набережных Челнах во благо, мы это видим и занимаемся этим. Направлений множество — от сложной бытовой техники до производства десертов, которые будут выпускаться, уже выпускаются резидентами ТОСЭР. Есть электротехническая продукция, трубная, широкая линейка продукции, которую резиденты будут выпускать. Настоящая работа по диверсификации экономики города.

По словам Наиля Магдеева, за последние 17 лет в городе самый низкий уровень безработицы, самый низкий среди городов Татарстана и моногородов России.

— У нас сегодня не хватает людей, доработались. В Челнах есть уникальные возможности для открытия своего бизнеса. Чего стоит самый крупный промышленный парк в Европе «КИП Мастер». Расширение промышленного парка состоялось, в течение 2018 года. Он вырос на 170 тысяч квадратных метров, почти все востребовано, около 70—75 процентов площадей заняты. Аренда квадратного метра — около 120 рублей с готовыми коммуникациями, таких ставок нигде нет. В строительство вложены большие средства, но они давно окупились. На площадке работают более пяти тысяч человек. Там сильная управляющая компания, сильные руководители, — рассказывает мэр Челнов.

Более 120 га выделены в промышленной зоне под промышленный парк Haier, в 2019 году завод начнет выпускать продукцию, здесь в год будет выпускаться 500 тысяч стиральных машин. Объем инвестиций в завод по производству стиральных машин около 4 млрд рублей. «Ставится задача по локализации производства, у нас и малый бизнес заработает. Например, небольшая компания из Кукмора поставляет комплектующие для Haier. Они смогли стать поставщиками, сегодня малое предприятие имеет гарантированный заказ. На 2021 год запланирован завод по выпуску сложной бытовой техники, будет полнокровный промышленный парк. За счет средств фонда моногородов подводим сети, чтобы создать хорошие условия», — объясняет мэр.



Приезжают больше, чем уезжают, человек выбирает, где лучше, не надо делать по этому поводу большие глаза. Видит, что есть работа, есть возможность обустраивать жизнь



Жить стало лучше, жить стало веселее



По итогам 11 месяцев этого года в Челнах хороший естественный прирост — около 2,5 тысячи человек. «В этом году, наверное, с отметкой 534 тысячи жителей закончим. Смертность в два раза ниже рождаемости, средний возраст 38 лет, средняя продолжительность жизни выше, чем по РТ и по РФ, — 74 года. Последние два года плюсовой миграционный прирост, это говорит о том, что открытие новых производств привлекает молодых людей. Приезжают больше, чем уезжают, человек выбирает, где лучше, не надо делать по этому поводу большие глаза. Видит, что есть работа, есть возможность обустраивать жизнь», — делится Наиль Гамбарович.

Нехватка кадров ощущается везде, в Татарстане особенно. По мнению градоначальника, РТ не разбазарила все хорошее, что было создано. Вертикаль власти помогла дальше развивать экономику. «Татарстан — шестая экономика в стране, одни из самых крупных налогоплательщиков. У нас есть и хлеб на столе, и серьезная промышленность. Нужно привлекать трудовые ресурсы из других регионов. В том числе для привлечения людей есть 38 программ, которые приняты в республике, они работают на создание комфортных условий для жизни и работы, чтобы Татарстан мог привлекать лучшие умы», — пояснил Магдеев.

Каждый пятый «квадрат» — соципотечный

Ежегодно сдается порядка 300 тысяч квадратных метров, из них 60—70 тысяч — по социальной ипотеке, остальное — коммерческое жилье. В этом году 28 домов будут сданы коммерческими строительными компаниями.

«Мы участвуем в программах по обеспечению жильем молодых семей, в этом году 17 получили поддержку. Работаем по программе обеспечения жильем сирот, 10 человек получили квартиры. У нас есть давняя проблема — обманутые дольщики «ФОНа» и «Химстроя». Десять лет назад было 939 дольщиков, в этом году на 1 января — 300 с небольшим уже. К концу этого года компания «Профит» введет очередной долгострой на 81 квартиру в микрорайоне 65-03. На следующий год останется 200 с небольшим семей, на 70 процентов проблему дольщиков уже решили. Есть договоренность с челнинскими компаниями — «Евростиль», «Профит», которые берут обязательства по достройке домов. В 2020 году планируем закрыть проблему дольщиков», — рассказывает Наиль Магдеев.

Власти Челнов планируют обратиться к руководству РТ, чтобы помогли со строительством ряда спортивных объектов, — двух дополнительных ледовых площадок

Театры в массы

Власти Челнов планируют обратиться к руководству РТ, чтобы помогли со строительством ряда спортивных объектов — двух дополнительных ледовых площадок. Также город заявил по строительству центра художественной гимнастики, дворца единоборств, школ, детсадов.

— Надеемся, что появится русский драмтеатр. Хорошо, что принято решение о реконструкции бывшего РК «Колизей», куда переедет татарский театр. В 2019 году начнутся работы, надеемся, что к концу года завершатся. В этой же череде объектов аквапарк. Есть две компании, которые обратились к нам, которые просят выделить земельный участок. Это чисто коммерческий проект, строить будет инвестор. Инвестиции не меньше 2—2,5 млрд рублей, не быстро окупаемый проект. Инвестор осторожно к такому подходит. Уже есть официальное обращение двух компаний, определяемся, кто сможет реализовать. Будем поддерживать его, надеемся, что все состоится, срок строительства обычно 2-3 года, — порадовал жителей автограда мэр.

На дороги — 8 миллиардов

По словам Магдеева, Фонд развития моногородов — это серьезные деньги на уровне РФ, первыми, кто получил эти деньги на дороги, оказались Набережные Челны. В один год было выделено более 600 млн рублей на дороги в промышленной части города, к этому все приложили усилия.

За последние 4 года из разных источников Челны получили более 8 млрд рублей. А ведь, дороги в промзоне не ремонтировались со времен строительства КАМАЗа.

— Важно добавить, что 10 лет назад было 100 тысяч транспорта, сейчас — 180 тысяч. Что касается трассы, которая проходит через город, то могу сказать, что исторически сложилось так, что дорога шла по пустырю, но город разросся. Мы работаем с федеральным правительством, чтобы федеральную трассу вынести за город. Это касается и строительства развязок на дороге М-7. Дороги — это показатель качества жизни, — резюмировал Наиль Магдеев.