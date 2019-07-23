Как Фонд газификации потратил 6 миллиардов на водоснабжение сел Татарстана

На этот год ГКУ «ФГЭТРИС» получило еще 1,2 миллиарда рублей по проекту «Оздоровление Волги» — на стройку очистных

В Татарстане более 6 млрд рублей направлено на водоснабжение села, а на оздоровление Волги республика смогла выбить из федерального бюджета 1,2 млрд рублей. Более того, качество воды в сельской местности улучшилось. Об этом узнал корреспондент «Реального времени», побывавший сегодня на пресс-конференции заместителя гендиректора Фонда газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ Евгения Волкова.

Куда ушли 6 млрд рублей?

С 2010 по 2018 год на строительство водопроводных сетей, водонапорных башен и артезианских скважин в Татарстане потратили более 6 млрд рублей. Как рассказал заместитель генерального директора ГКУ «Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей Республики Татарстан» Евгений Волков, по решению президента РТ Рустама Минниханова ежегодно выделяется по 500—600 млн рублей на водоснабжение сельских территорий в Татарстане. За это время установлено более 300 водонапорных башен, пробурено 303 скважины, построено 2330 км водопроводных сетей.

— Эти 6 млрд рублей, которые выделялись за 8 лет, направлены на то, чтобы в сельских поселениях вода пришла «в кран» и люди не ходили куда-то (на колодец или к речке). Это важная проблема для республики, — отметил Волков.

В 2019 году на эти цели республика выделила 685 млн рублей.

— В этом году запланировали построить 213 км водопроводных сетей, установить 42 водонапорные башни и пробурить 33 артезианские скважины. Эта программа реализуется во всех 45 районах. Эти мероприятия проводятся в каждом населенном пункте каждого района согласно графику, — сказал он.

По его словам, эти работы пока выполнены наполовину. На сегодня проведено 93 км водопроводных сетей, установлено 15 башен и пробурено 19 скважин. Волков надеется, что к контрольной дате — 15 сентября — работники ГКУ все успеют завершить.

«Качество воды улучшилось»

Казалось бы, все эти красивые цифры должны внушать оптимизм. При этом острым остается вопрос качества воды. В прошлом году жители ряда населенных пунктов Высокогорского района (Усады, Тимофеевка, Средний Алат) пожаловались в Общероссийский народный фронт на воду, которая поставляется в их дома. Специалисты ОНФ обнаружили, что сельчане снабжаются технической водой, непригодной для питья. Хотя по федеральному законодательству в жилые дома может поставляться только питьевая вода.

Более того, из 133 построенных Фондом газификации РТ по госпрограмме «Чистая вода» скважин в Татарстане оказались исправны лишь 78. И лишь 40% созданных источников проходят по санитарным нормам, из остальных пить нельзя. В ОНФ тогда сообщили, что создание источников водоснабжения проводилось без проведения геолого-разведочных работ. В связи с этим корреспондент «Реального времени» спросил заместителя гендиректора, исправил ли эту нерадостную ситуацию Фонд газификации, энергосберегающих технологий и развития инженерных сетей РТ?

В ответ спикер заявил, что в ряде скважин в населенных пунктах республики качество воды за год улучшилось. По другим требуются «дополнительные мероприятия», но это в конечном счете повысит стоимость тарифа за пользование холодной водой.

— По ряду скважин мы качество воды улучшили, по ряду — нужны дополнительные мероприятия (в частности, водоподготовка). Но здесь возникает вопрос удорожания. Можно даже сделать воду дистиллированной, но при этом тариф за эту воду будет не 10 рублей, а 50—60 рублей (за кубометр, — прим. ред.), — сообщил Волков.

К слову, с 1 июля в Казани стоимость кубометра холодной воды установлена в промежутке от 18,78 рубля до 56,21 рубля.

Все скважины, «где качество не соответствует», специалисты Фонда газификации РТ держат на контроле. При этом Волков затруднился дать конкретные цифры и назвать населенные пункты.

— Сегодня мы не имеет права давать населению воду несоответствующего качества. Эти вопросы контролируются Роспотребнадзором. По отдельным скважинам, где необходимы дополнительные мероприятия, мы готовим отдельные предложения, — подчеркнул спикер.

Что касается неработающих скважин, эти проблемы, по его словам, были связаны с вышедшим из строя насосом и не проведенным местными властями электроснабжением. Однако эти вопросы на сегодняшний день уже решены.

Как Казань выбила из Москвы миллиард на оздоровление Волги

Кроме того, Волков рассказал о программе модернизации систем водоотведения.

— Очистные сооружения — наша большая проблема. Практически все они построены в советские времена, соответственно, по старым нормативам. За это время ужесточились требования к сбросам сточных вод после очистки. И большинство очистных сооружений им не соответствует, — отметил он.

Причем эти требования к сточным водам оказались строже, чем к питьевой воде. В связи с этим Фонд газификации РТ вышел в Минстрой РФ с инициативой смягчить эти нормы.

Тем не менее за 2014—2018 годы было отремонтировано и построено более 30 очистных сооружений. В этом году на их модернизацию в Татарстане выделили 421 млн рублей — на 35 объектов в 20 районах.

— Сегодня есть федеральный проект «Оздоровление реки Волги», в котором участвует Татарстан. На сегодняшний день республикой защищено 1,2 млрд рублей, мы ожидаем это финансирование. Эти деньги пойдут на модернизацию шести объектов в шести районах: строительство очистных сооружений в Красном Боре (Агрызский район), капитальный ремонт очистных сооружений в Заинске, строительство очистных сооружений в пгт Алексевское, масштабное строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации в Казани, реконструкция очистных сооружений в Елабуге и мероприятия по этой программе в Тетюшах, — перечислил он.

Все работы будут завершены до конца года.

Отметим, приоритетная программа «Оздоровление Волги» реализуется в рамках нацпроекта «Экология». Всего будет выделено 220 млрд рублей. Эти средства направят на реконструкцию очистных сооружений, поднятие затонувших кораблей, ликвидацию свалок и т. п. Предполагается снизить загрязняющие выбросы в реку в 3 раза. В частности, должен быть снижен вред от 200 предприятий, загрязняющих Волгу. И речь в первую очередь идет о 136 объектах ЖКХ.