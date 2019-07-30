Москва выделила Казани 370 миллионов на еще одну общагу-свечку для Энергоуниверситета

21-этажное жилое здание возведут рядом с самим вузом у станции «Козья слобода»

Казанский государственный энергетический университет (КГЭУ) построит еще одно общежитие — за 372 млн рублей, соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. Хотя полная стоимость объекта с учетом мебели и оснащения — около полумиллиарда (470 млн руб.), сообщили «Реальному времени» в вузе, разницу планируют покрыть за счет внебюджетных источников. 21-этажное здание станет четвертым по счету общежитием будущих энергетиков, благодаря которому потребности КГЭУ в жилье для студентов будут полностью покрыты. Вторую свечку (после 19-этажного общежития №3, построенного в 2015 году, — прим. ред.) «посадят» на территории спортивной площадки между университетом и станцией метро. Подробнее — в нашем материале.

Обновленные параметры

Разговоры о строительстве четвертого общежития КГЭУ начались еще в прошлом году — тогда ректор вуза Эдвард Абдуллазянов сообщал прессе, что здание, рассчитанное на 500 мест, разместится между университетом и входом на станцию метро «Козья слобода», а затраты на него составят 470 млн рублей.

В тендере, опубликованном накануне, параметры несколько иные. Во-первых, цена контракта составляет 371,8 млн рублей. Во-вторых, строение будет 21-этажным (включая подвал, чердак, машинное отделение), на 70 квартир и 370 мест.

Новый корпус возведут на ул. Красносельской — на территории спортивной площадки между станцией метро «Козья слобода» и самим Энергоуниверситетом. Номер земельного участка, на котором планируется строительство, — 16:50:090702:3. В проектной документации указано, что сейчас там располагается спортивная площадка.



Еще в прошлом году Эдвард Абдуллазянов сообщал прессе, что здание, рассчитанное на 500 мест, разместится между университетом и входом на станцию метро «Козья слобода», а затраты на него составят 470 млн рублей. Фото Василия Иванова (kazanfirst.ru)

Предполагается, что здание будет прямоугольным, с сеткой колонн и двумя лифтами, а его общая площадь составит 10 тыс. «квадратов». На первом этаже разместятся административные помещения и многофункциональные залы, в подвале — технические помещения и прачечная, а на остальных этажах — жилые комнаты.

370 млн из федерального бюджета

По просьбе «Реального времени» проректор КГЭУ по административно-хозяйственной работе Алмаз Зиганшин объяснил расхождения в заявленных ранее и указанных сейчас параметрах проекта.

— Что касается разницы в стоимости, то у нас примерно так (470 млн рублей) и выйдет. Дело в том, что сумма в контракте указана без учета мебели и оснащения. Из федерального бюджета было выделено 370 млн, а мебель и остальное оснащение мы будем оплачивать из своих, небюджетных, — сообщил Алмаз Зиганшин.

Также собеседник нашего издания прокомментировал сокращение мест в четвертом общежитии. По его словам, причина — в изменениях, внесенных ранее в СанПиН: «Если раньше в одну комнату можно было заселять 4—5 человек (главное, чтобы соблюдалась площадь), то теперь в одной комнате могут проживать всего два человека. Поэтому сократили».

Хватит ли мест?



В прошлом году ректор Казанского государственного энергетического университета Эдвард Абдуллазянов заявлял, что в вузе обучаются более 10 тысяч российских студентов, а также 335 иностранцев, представляющих девять стран ближнего и 14 стран дальнего зарубежья.

Глава КГЭУ жаловался на нехватку мест для размещения учащихся. По его словам, ситуацию не спасало даже 19-этажное здание третьего общежития университета. Фото kgeu.ru

При этом глава КГЭУ жаловался на нехватку мест для размещения учащихся. По его словам, ситуацию не спасало даже 19-этажное здание третьего общежития университета, построенное в 2015 году, так как общий фонд был рассчитан всего на 3 тысячи человек. В связи с этим и было принято решение о строительстве еще одного корпуса.

— На сегодняшний день потребность составляет порядка 280 мест, а мы строим общежитие практически на 400 человек. Соответственно, четвертое общежитие полностью покроет все наши потребности, даже с учетом планов на будущее (а у нас увеличится количество иностранных студентов), — резюмирует проректор КГЭУ по административно-хозяйственной работе Алмаз Зиганшин.