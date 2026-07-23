В Татарстане количество выданных автокредитов снизилось на 4% за месяц

Самая сильная динамика снижения объемов выданных займов на покупку машины зафиксирована в Ульяновской области

Фото: Артем Дергунов

В Татарстане по итогам июня 2026 года банки выдали 4,83 тыс. автокредитов. Это на 4% меньше, чем в мае того же года, следует из аналитики НБКИ. Отмечается, что речь идет о займах как на новые, так и на б/у автомобили.

По данным аналитиков, в целом россияне в июне этого года взяли 100,2 тыс. автокредитов. Это на 3% меньше, чем в мае 2026-го.

Наибольшее число автокредитов в регионах России в июне 2026 года выдали в Москве (6,86 тыс.) и Московской области (6,32 тыс.). Татарстан по данному показателю — на третьем месте.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом сильнее всего объемы выдач автозаймов упали за месяц в Ульяновской области (-11,9%), Москве (-9,9%), Ставропольском крае (-8,7%), а также в Кемеровской области (-7,6%) и Санкт-Петербурге (-7,1%).

В свою очередь, количество выданных автокредитов сильнее всего увеличилось в Вологодской (+7%) и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (+6,8%) областях, Удмуртской Республике (+6,5%), Кировской области (+5,5%) и Республике Башкортостан (+3,4%).

Ранее сообщалось, что в Татарстане у 183 тыс. граждан после установки самозапрета на кредиты сформировалась кредитная история.

Никита Егоров