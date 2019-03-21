Кто победит в борьбе за право командовать «Аммонием»?

Близкие к «Газпрому» и отстраненному от управления заводом Ринату Ханбикову структуры сражаются в арбитраже за власть над предприятием

Фото: Максим Платонов

Все средства хороши в борьбе за «Аммоний»: «прописанное» в Москве ООО «Татаммоний», которому принадлежит 46,43 % акций газохимического комплекса, забросало Арбитражный суд РТ исками к АО, а в самом ООО тем временем случилась коллизия, которая привела к двоевластию. В деталях борьбы за контроль над «Аммонием» разбиралась корреспондент «Реального времени».

«Татаммоний» засыпал АС РТ исками к «Аммонию»



Битва за «Аммоний» началась после того, как в июне 2018-го вице-премьер РТ Альберт Каримов сменил Рината Ханбикова на посту председателя совета директоров АО, а кресло гендиректора предприятия, которое с начала его строительства в 2010 году занимал Сергей Шевченко, перешло к его заму Тимуру Алиеву.

В своем интервью «Реальному времени» Ринат Ханбиков выразил глубокое разочарование таким ходом событий, критично высказался о перспективах обслуживания кредита Внешэкономбанка, на который строилось предприятие, но заявил, что «возвращаться на завод больше не хочет». Однако вскоре после этого московское ООО «Татаммоний», первым гендиректором которого была супруга основателя АО «Аммоний» Альфия Ханбикова, начало предпринимать шаги по обеспечению своего участия в управлении АО.

27 декабря 2018 года в Арбитражном суде РТ был принят к производству иск ООО «Татаммоний» об обязании АО «Аммоний» в течении 7 календарных дней со дня вступления в силу решения суда предоставить акционеру заверенные по всей форме копии протоколов общих собраний акционеров АО за 2018 год, копии протоколов заседаний Совета директоров, проведенных в 2018 году, копии учредительных документов и устава со всеми изменениями и дополнениями, документов о госрегистрации АО, решений о выпуске ценных бумаг, отчетов об итогах выпуска, внутренних документов АО, регулирующих деятельность его органов, бухгалтерскую отчетность за 2015—2018 гг и так далее — всего в списке требуемых документов содержится 16 позиций.

Ринат Ханбиков выразил глубокое разочарование таким ходом событий, критично высказался о перспективах обслуживания кредита Внешэкономбанка, на который строилось предприятие, но заявил, что «возвращаться на завод больше не хочет». Фото Максима Платонова



22 февраля 2019 года суд принял новый иск ООО «Татаммоний» — об обязании совета директоров АО «Аммоний» включить в список кандидатур для голосования по выборам в члены совета директоров, проводимого по итогам 2018 года, кандидатуры Андрея Иванова, Вячеслава Гаврилова, Гузель Гаффаровой и Дмитрия Князева, а в список кандидатур для голосования по выборам в члены ревизионной комиссии АО — Айдара Тагирова и Руслана Ахмедгалеева.

Следом ООО «Татаммоний» подало третий иск — об обязании АО «Аммоний» провести внеочередное общее собрание акционеров в течение 55 дней с даты вступления решения суда в законную силу со следующей повесткой дня: о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров АО, об избрании членов нового Совета директоров и отчете Ревизионной комиссии АО по вопросам, поставленным перед ней в требованиях ООО «Татаммоний» от 20 декабря 2018 года и от 9 января 2019 года. Однако еще до вынесения судом определения о принятии искового заявления к производству в Арбитражный суд РТ поступило ходатайство от истца о возвращении заявления и производство по делу было прекращено.

Неполный протокол

Вчера в Арбитражном суде состоялось два заседания по принятым в производство искам ООО «Татаммоний». Первым слушалось дело об обязании совета директоров АО «Аммоний» включить в число кандидатов в члены совета директоров и ревизионной комиссии ставленников ООО «Татаммоний».

В судебном заседании выяснилось, что требование акционера было выполнено до того, как состоялось судебное заседание. Представитель АО «Аммоний» Сергей Пудов предоставил суду подтверждающую этот факт и заверенную выписку из протокола заседания совета директоров. На вопрос представителя ООО «Татаммоний» Владимира Новгородова, почему предоставлена лишь выписка, а не весь протокол, Пудов пояснил, что в протоколе содержится информация по другим вопросам, которую АО в рамках этого дела не видит необходимости представлять, но на обозрение суда протокол представил полностью.

В итоге Новгородов объявил об отказе «Татаммония» от иска, и суд отказ принял.

Суд счел, что Новгородов вправе представлять интересы «Татаммония» в судебном заседании и удовлетворил его ходатайство о привлечении к участию в деле собственника компании. Фото Инны Серовой

Два директора на один судебный процесс

Второе заседание — по иску об обязании предоставить акционеру объемный пакет документов о деятельности АО, как и первое, заняло не более десяти минут, но прошло гораздо более динамично.

Судья Ирина Иванова сообщила, что до судебного заседания в суд поступило заявление ООО «Татаммоний» об отказе от исковых требований и отзыве ранее выданных представителям компании доверенностей. Заявление подписал бывший гендиректор ООО Дамир Алиев, который был уволен, но по суду восстановился в должности.

— Мы в курсе, — пояснил суду Владимир Новгородов, выступавший по уже не действующей доверенности, подписанной другим гендиректором — Гузель Гаффаровой. — Но в ЕГРЮЛ запись, подтверждающая исполнение судебного решения, до сих пор не внесена, решение участниками общества о восстановлении Алиева в должности генерального директора не принято. А Алиев действует не в интересах общества, а вопреки им. Поэтому мы просим суд привлечь к участию в деле в качестве третьего лица учредителя ООО «Татаммоний» — компанию «Регионгазфинанс» — и отложить заседание до момента, когда собственник выскажет свою позицию по этому вопросу.

Другой представитель АО «Аммоний» — Юрий Разбежкин, доверенность которому выдал Дамир Алиев, попросил суд «не допускать к процессу лиц, которые непонятно чьи интересы представляют».

Однако суд счел, что Новгородов вправе представлять интересы «Татаммония» в судебном заседании и удовлетворил его ходатайство о привлечении к участию в деле собственника компании. На этом в судебном заседании был объявлен перерыв.

По завершении судебного заседания Владимир Новгородов пояснил, что Алиев действует «по каким-то причинам» вразрез с интересами ООО «Татаммоний», а компания не собирается отказываться от иска:

— Нам надо получить эти документы, чтобы полноценно участвовать в управлении акционерным обществом.

Врио гендиректора АО «Аммоний» после ухода с этого поста Сергея Шевченко стал брат Дамира Алиева Тимур Алиев, что косвенно может подтверждать слова Владимира Новгородова о том, что Алиев действует «вразрез с интересами ООО «Татаммоний». Фото Максима Платонова

Знакомые все лица

Разобраться «кто есть кто» в управленческих структурах воюющих компаний помог «Спарк-Интерфакс». Гузель Гаффарова, за включение которой в состав совета директоров АО «Аммоний» борется ООО «Татаммоний», — не только действующий гендиректор «Татаммония», но и бывший (до 1 июня 2018 г.) гендиректор «дочки» «Аммония» — ООО «Менделеевсказот».

К слову, врио гендиректора АО «Аммоний» после ухода с этого поста Сергея Шевченко стал брат Дамира Алиева Тимур Алиев, что косвенно может подтверждать слова Владимира Новгородова о том, что Алиев действует «вразрез с интересами ООО «Татаммоний».

Бенефициаром ООО «Татаммоний» является Марина Безрукова — бывший заместитель ныне покойного гендиректора «Межрегионгаза» (в настоящее время — «Газпром межрегионгаз») Валентина Никишина, председатель совета директоров ООО «УК «Регионгазфинанс». Безрукова с 2015 года владеет 100% этой компании, а также является совладельцем еще нескольких «газовых» организаций. А Андрей Иванов, которого ООО «Татаммоний» также хочет включить в состав директоров АО «Аммоний», — гендиректор ООО «УК «Регионгазфинанс».

Вячеслав Гаврилов — экс-гендиректор, а ныне ликвидатор московского ООО «Газинвестфинанс», с марта 2016 года принадлежащего Марине Безруковой (прежние владельцы — ООО «УК «Регионгазфинанс», затем — ООО «ЦИТЭК»).

Кандидат от ООО «Татаммоний» в члены ревизионной комиссии АО «Аммоний» Айрат Тагиров — бывший член совета директоров ОАО «КЗСК» и, как свидетельствует сайт АО «Газпром межрегионгаз Казань», заместитель генерального директора компании (Рината Ханбикова) по работе с органами власти и социально значимыми потребителями. Второй кандидат в ревизионную комиссию — также подчиненный Ханбикова Руслан Ахмедгалеев, начальник отдела правового сопровождения договоров АО «Газпром межрегионгаз Казань».