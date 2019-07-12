«У меня нет оснований краснеть», — Камалтынов — о работе единороссов Татарстана

Фракция «Единой России» в Госсовете РТ подвела итоги пятилетки работы в парламенте

На предстоящих выборах в Госсовет «партия власти» надеется «не сильно хуже» набрать голосов избирателей. За прошедшие пять лет татарстанским единороссам удалось решить положительно только 20% обращений граждан в региональную приемную «Единой России». Об этом на брифинге рассказал руководитель фракции в региональном парламенте Юрий Камалтынов. На встрече с депутатом побывал и корреспондент «Реального времени».

«Показатели будут не хуже»

Сегодня татарстанские единороссы подвели итоги работы своей фракции в Госсовете республики.

— У меня нет оснований краснеть за то, что мы делаем, — в вопросах исполнения планов, дисциплины, ответственности. И критиковать моих коллег нет необходимости, — начал пресс-конференцию руководитель фракции «Единой России» в парламенте Татарстана Юрий Камалтынов.

Разумеется, СМИ больше всего интересует вопрос предстоящих выборов в региональный парламент. Камалтынов напомнил, что в 2014 году «партия власти» набрала 84,2% голосов. Таким образом, единороссы заняли 82 места из 100 в Госсовете.

— Будем стремиться, чтоб показатели были не сильно хуже, — сделал осторожный прогноз спикер.

Позже, когда представители прессы попросили его расшифровать сказанную фразу, он был более уверенно настроен. По его мнению, половина пришедших на избирательные участки проголосуют именно за ЕР.

За прошедшую пятилетку татарстанское «ЕдРо» провело 48 совместных заседаний, 45 заседаний президиума. За этот период фракция рассмотрела 138 вопросов. Фото gossov.tatarstan.ru

Согласно различным исследованиям, рейтинг «Единой России» варьируется в отрезке 30—40%. Эксперты отмечают некоторое снижение одобрения населением деятельности партии. Однако Камалтынов возразил: по его данным, самые низкие результаты касались периода с ноября 2018 года по февраль 2019 года, а сейчас поддержка этой политической силы со стороны россиян выросла.

— Такова ситуация, — продолжил он. — Понимаю, что общий фон действует и на республику. В Татарстане столько делается, в том числе и с «Единой Россией», что в будущем составе Госсовета у нас будет твердое большинство.

Журналистам было интересно, кто возглавит фракцию в следующем созыве Госсовета, какие планы у единороссов и т.д., однако Камалтынов попросил не задавать вопросов о выборах, «чтоб не нарушать закон».

По принципу 20/80

За прошедшую пятилетку татарстанское «ЕдРо» провело 48 совместных заседаний, 45 заседаний президиума. За этот период фракция рассмотрела 138 вопросов. Из нового: регулярными стали отчеты руководителей фракции и партийных проектов, также стали отчитываться на общих собраниях депутаты Госдумы, выступали представители региональных министерств.

— Поскольку фракция имела абсолютное большинство в Государственном совете, все комитеты возглавлялись ее членами, законопроектная деятельность стояла на первом месте. За этот период рассмотрено 599 законопроектов, 561 стали законами, в том числе 130 — базовые. Активно привлекалось экспертное сообщество. 30 законодательных инициатив разработаны нашими коллегами и направлены в Государственную думу для рассмотрения, — рассказал Камалтынов.

В региональной общественной приемной «Единой России» прошло более 900 встреч и принято свыше 2,5 тыс. человек. Фото tatarstan.er.ru

В региональной общественной приемной «Единой России» прошло более 900 встреч и принято свыше 2,5 тыс. человек. Эффект от таких приемов подтвердил «закон Парето»: только 20% обращений получили положительные решения. Остальные 80% — лишь «консультационную помощь».

В местных общественных приемных провели свыше 3200 встреч, на которые пришли более 12,5 тыс. человек.

Жесткая дисциплина

Кроме того, татарстанские единороссы создали Республиканский координационный совет, объединяющий депутатов всех уровней — федерального, республиканского и муниципального, что должно улучшить работу парламентариев. Для муниципальных народных избранников внедрили проект «Депутатский корпус»: теперь они проходят обучение у федеральных законодателей и членов кабмина РТ, чтобы «повысить качество работы».

Вместе с тем в «Единой России» усилили контроль за своими однопартийцами. Особенно строго стали следить за дисциплиной. По словам Камалтынова, свыше 90% его коллег выполняли предъявляемые им требования. И тех, кто специально пропускал заседания фракции, комитетов, сессии, среди членов госсоветовского «ЕдРа» не было.

— Прогульщиков вообще нет. У нас только один депутат действующего созыва никуда не ходит по объективным причинам, — намекнул Камалтынов на Роберта Мусина, обвиняемого по делу «Татфондбанка» (сейчас находится под домашним арестом).

«Прогульщиков вообще нет. У нас только один депутат действующего созыва никуда не ходит по объективным причинам, — намекнул Камалтынов на Роберта Мусина». Фото gossov.tatarstan.ru

Самым знаковым проектом единороссов за прошедшие 5 лет спикер назвал «Стратегию социально-экономического развития РТ до 2030 года». По его словам, Татарстан — первый регион России, кто «четко сформулировал перспективы своего движения на большой период».

— То, что мы обещали, мы выполнили. И новый созыв, как только будет избран, станет работать в новой системе, — подытожил руководитель фракции.