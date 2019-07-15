Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва
Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции.
— Мы работали над теми законопроектами, которые востребованы жизнью. В первую очередь это создание и улучшение комфортных условий жизни, а также удержание экономического вектора РТ в социально-экономическом развитии, — заявил Мухаметшин.
Спикер парламента назвал важными законопроекты, касающиеся охраны общественного порядка, ограничения продажи алкогольной продукции, продовольственной безопасности (поддержка сельского производителя), поддержки пенсионеров, семей с детьми, самозанятых, самообложения.
Он отметил, что во время работы созыва депутаты обращались к избирателям и получили более 200 предложений.
Напомним, 11 июля прошло заключительное заседание Госсовета Татарстана пятого созыва.ОбществоВласть Татарстан
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