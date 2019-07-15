Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин рассказал об итогах работы Госсовета РТ пятого созыва, передает корреспондент «Реального времени» с пресс-конференции.



— Мы работали над теми законопроектами, которые востребованы жизнью. В первую очередь это создание и улучшение комфортных условий жизни, а также удержание экономического вектора РТ в социально-экономическом развитии, — заявил Мухаметшин.



Спикер парламента назвал важными законопроекты, касающиеся охраны общественного порядка, ограничения продажи алкогольной продукции, продовольственной безопасности (поддержка сельского производителя), поддержки пенсионеров, семей с детьми, самозанятых, самообложения.

Он отметил, что во время работы созыва депутаты обращались к избирателям и получили более 200 предложений.

Напомним, 11 июля прошло заключительное заседание Госсовета Татарстана пятого созыва.