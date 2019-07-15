В Госсовете Татарстана назвали имена депутатов-прогульщиков

Председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, рассказывая о дисциплине депутатов, назвал имена тех парламентариев, кто в течение пятого созыва (с 2014 по 2019 годы) регулярно пропускал заседания парламента и его комитетов.

«Есть те, кто регулярно в силу разных причин пропускали, — Равиль Зиганшин (пропустил 39 заседаний), Роберт Мусин (40), Ринат Ханбиков (24), Алмаз Шарипов (20). Кто-то задержан, кто-то под следствием. Равиль Зиганшин, в силу не оправдывающих его причин, находился в пике строительства крупных объектов, стадионов в Самаре, Саратове, Казани и космодрома. Он находился в режиме бесконечных перелетов и совещаний и ему нужно было уложиться в сроки», — передает слова Мухаметшина корреспондент «Реального времени».

Спикер парламента добавил, что контроль за парламентариями был значительно усилен. Депутат, пропустивший заседание Госсовета по неуважительной причине, приглашается в комиссию по этике Госсовета. И с ним проводится профилактическая беседа.

Отметим, Равиль Зиганшин возглавляет ПСО «Казань». Роберт Мусин был руководителем «Татфондбанка» и находится под домашним арестом. Ринат Ханбиков руководит АО «Газпром межрегионгаз Казань», судится за АО «Аммоний». Алмаз Шарипов — бывший гендиректор «Набережночелнинского комбината хлебопродуктов».

Как сообщало «Реальное время», Мухаметшин отчитался перед журналистами о работе депутатов Госсовета пятого созыва.