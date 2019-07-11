Пятый созыв Госсовета РТ завершил свою работу

Сегодня прошло заключительное заседание Государственного совета Татарстана пятого созыва. За пять лет его работы было проведено 49 заседаний, на которых было рассмотрено более 1989 вопросов. Об этом передает корреспондент «Реального времени».

В результате принято и подписано президентом РТ более 560 законов. Также рассмотрено 692 проекта федеральных законов и 95 обращений субъектов Российской Федерации.

Президиумом Государственного совета за пять лет проведено 51 заседание, рассмотрено 220 вопросов, принято 275 постановлений.

В общей сложности депутатами рассмотрено более 62 тыс. обращений и жалоб граждан, общественных и юридических организаций.

Ранее ЦИК РТ начал регистрацию списков кандидатов в депутаты Госсовета РТ на ближайшие выборы, которые пройдут 8 сентября. Первым стал список от реготделения «Единой России», насчитывающий 55 кандидатов. Этот список — крупнейший из заверенных, но по количеству выдвинутых по спискам кандидатов ЛДПР и справедливороссы догоняют единороссов, а по количеству выдвинутых одномандатников «Единая Россия» и вовсе на четвертом месте. Подробнее — в материале «Реального времени».