«Рубин» отреагировал на неуместные слова в эфире «Матч ТВ»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» отреагировал на неуместные высказывания комментаторов «Матч ТВ» на игре с «Зенитом». Комментировавшие матч питерские журналисты назвали команду хозяев «нашей», хотя должны были сохранять нейтралитет на федеральном телеканале.

Игру «Зенит» — «Рубин» впервые комментировали Геннадий Орлов, Павел Богданов и Михаил Крестинин. Все трое — из Санкт-Петербурга, они причисляют себя к болельщикам местной команды.

— Наша команда играла с не нашей, — написано в сообщении в соцсетях «Рубина», где было опубликовано соответствующее видео с использованием кадров трансляции и эпизода из сериала «Во все тяжкие».

По окончании матча в Санкт-Петербурге комментатор Крестинин позволил себе назвать «Зенит» «нашей» командой.

— Свисток к окончанию этой встречи. 4:0 — победа нашей команды, победа «Зенита», — сказал комментатор «Матч ТВ».



Примечательно, что в начале второго тайма в составе «Зенита» на поле одновременно находились 10 иностранных футболистов. После игры главный тренер питерцев Сергей Семак заявил, что это не нарушает регламент РПЛ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В соцсетях самого телеканала зрители также оставили негативные высказывания по работе комментаторов. Орлов впервые прокомментировал матч чемпионата России на «Матч ТВ» с 2020 года.

Подробнее о матче «Зенита» и «Рубина» в Санкт-Петербурге читайте в материале «Реального времени».

Зульфат Шафигуллин