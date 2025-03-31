Комментатор матча «Рубина» Орлов не согласился, что болел в эфире за «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

Комментатор Геннадий Орлов не согласен с тем, что болел за «Зенит» в матче с «Рубином» в Санкт-Петербурге. Зрители телеканала «Матч ТВ» обвинили ведущих репортажа в откровенной поддержке в прямом эфире за одну из команд.

Орлов комментировал встречу вместе с Павлом Богдановым и Михаилом Крестининым.

— Да, я живу в Санкт-Петербурге, переживаю за команду. Но по ходу матча стараюсь быть объективным. Если «Зенит» играет плохо, об этом не молчу. И, наверное, больше всех критикует «Зенит» именно Орлов. У нас больше половины комментаторов болеют за «Спартак», так как живут в Москве. Так сложилось, что в этом плохого? — цитирует Орлова «Спорт-Экспресс».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В конце матча с «Рубином» комментатор встречи Михаил Крестинин назвал «нашей командой» питерский «Зенит». Казанский клуб высмеял ситуацию в своих соцсетях, опубликовав нарезку с эпизодом из сериала «Во все тяжкие».



Матч в Санкт-Петербурге завершился победой «Зенита» над «Рубином» со счетом 4:0. Во втором тайме в составе питерской команды одновременно находились 10 иностранных футболистов. Подробнее об итогах встречи читайте в материале «Реального времени».

Орлов впервые с 2020 года комментировал игру в эфире «Матч ТВ».

Зульфат Шафигуллин