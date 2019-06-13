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И.о. заместителя председателя исполкома ВКТ назначена Ленария Муслюмова

12:01, 13.06.2019
И.о. заместителя председателя исполкома ВКТ назначена Ленария Муслюмова
Фото: tatar-congress.org

Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Муслюмова сменит на этом посту Табриса Яруллина, который ранее написал заявление об уходе с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар, а также о сложении с себя полномочий председателя Всемирного форума татарской молодежи, передает ИА «Татар-информ».

До назначения и.о. заместителя председателя исполкома ВКТ Ленария Муслюмова занимала должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи.

Ранее Совет Всемирного форума татарской молодежи подготовил открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой, чтобы Табрис Яруллин остался на посту председателя общественной организации.

Общество Татарстан
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