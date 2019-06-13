И.о. заместителя председателя исполкома ВКТ назначена Ленария Муслюмова

Ленария Муслюмова будет исполнять обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар по работе с татарскими молодежными общественными организациями. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ, председатель национального совета «Милли шура» Василь Шайхразиев.

Муслюмова сменит на этом посту Табриса Яруллина, который ранее написал заявление об уходе с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар, а также о сложении с себя полномочий председателя Всемирного форума татарской молодежи, передает ИА «Татар-информ».



До назначения и.о. заместителя председателя исполкома ВКТ Ленария Муслюмова занимала должность главного секретаря в аппарате Всемирного форума татарской молодежи.



Ранее Совет Всемирного форума татарской молодежи подготовил открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой, чтобы Табрис Яруллин остался на посту председателя общественной организации.

