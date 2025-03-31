Форвард УНИКСа Михаил Беленицкий вошел в тройку лучших молодых баскетболистов России

Фото: Руслан Ишмухаметов

22-летний форвард казанского УНИКСа Михаил Беленицкий попал в тройку лучших молодых звезд российского баскетбола по версии «Чемпионат», поддерживаемой Единой Лигой ВТБ.

Беленицкий стабильно выступает за свою команду, выходя в стартовом составе и играя важную тактическую роль. Хотя его полезность не всегда видна в статистике, в марте он продемонстрировал свои способности, набрав рекордные 20 очков в матче против «Самары» (120:64). Это доказало, что он может быть не только защитником, но и снайпером, когда это необходимо.

На площадке Михаил проводит около 22 минут за игру — это пятый результат среди игроков УНИКСа. Он показывает хорошую эффективность в атаке, набирая в среднем 6 очков, а также хорошо защищается, делая 3,8 подбора, 1,2 перехвата и 0,7 блок-шота за матч.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Каждый месяц на «Чемпионате» обновляется рейтинг молодых баскетболистов до 2002 года рождения, и в конце сезона будет вручена награда «Лучшему молодому игроку» по итогам регулярного чемпионата Лиги ВТБ.

Первое место занимает Егор Демин, который выступает за университет Бригама Янга (BYU). Напомним, что Демин занял девятое место в предварительном списке выбора игроков на драфте НБА 2025 года, составленном ESPN.

Анастасия Фартыгина