В казанском Кремле прокомментировали уход Табриса Яруллина с поста главы Всемирного форума татарской молодежи

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала уход Табриса Яруллина с поста председателя Всемирного форума татарской молодежи.



«Данный вопрос, связанный с кадрами, — это исключительно прерогатива этой общественной организации. Президент таких решений не принимает. И вообще, участие государства в таком направлении, как Конгресс татар, заключается исключительно в том, что выделяется определенное бюджетное субсидирование для того, чтобы поддерживать деятельность этой общественной организации», — сказала Галимова, отметив, что увольнение Яруллина — вопрос к Всемирному конгрессу татар.

«Вы знаете, что устав предполагает два варианта (ухода руководителя) — это заявление и решение совета. Я так понимаю, в данном случае это был первый вариант», — приводит слова Галимовой корреспондент «Реального времени».



Напомним, ранее Табрис Яруллин написал заявление об уходе с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар, а также о сложении с себя полномочий председателя Всемирного форума татарской молодежи. Исполнять обязанности заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар будет Ленария Муслюмова.

