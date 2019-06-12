Совет Всемирного форума татарской молодежи не согласен с отставкой Табриса Яруллина

Совет Всемирного форума татарской молодежи подготовил открытое письмо президенту Татарстана Рустаму Минниханову с просьбой, чтобы Табрис Яруллин остался на посту председателя общественной организации. Письмо размещено в официальной группе форума.

Табрис Яруллин написал заявление об уходе с поста заместителя председателя исполкома Всемирного конгресса татар, а также о сложении с себя полномочий председателя Всемирного форума татарской молодежи. В письме указано, что проекты, реализованные форумом, находятся под угрозой остановки. Авторы выражают озабоченность сложившейся ситуацией.

Напомним, в октябре 2017 года председатель Всемирного форума татарской молодежи (ВФТМ) Табрис Яруллин был назначен заместителем руководителя исполкома Всемирного конгресса татар — начальником комитета по работе с молодежью.

