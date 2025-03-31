В Норвегии вратарю вручили куриные яйца за лучшее выступление в матче

Фото: Олег Тихонов

В чемпионате Норвегии по футболу необычную награду получил лучший игрок матча — вратарь Яна де Бур из клуба «Брюне». Ему вручили четыре упаковки яиц за его выдающуюся игру в первом туре против «Будё-Глимта», который состоялся 30 марта. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Матч завершился со счетом 1:0 в пользу «Будё-Глимта», но Де Бур проявил себя на высоком уровне, отразив три удара, включая пенальти. Футбольный клуб «Брюне» поделился этой новостью на своей странице в соцсетях.

Интересно, что клуб активно использует сельское наследие как часть своей идентичности. В прошлом сезоне для VIP-гостей был установлен диван в ковше трактора, а перед стартом нового сезона команда провела фотосессию для новой формы в коровнике.