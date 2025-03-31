«Сибирь» обыграла «Салават Юлаев» после двух разгромных поражений в Уфе

Фото: Динар Фатыхов

«Сибирь» победила в Новосибирске «Салават Юлаев» со счетом 2:0 в третьем матче серии плей-офф Кубка Гагарина. Команда Вадима Епанчинцева сохранила ворота в неприкосновенности после 15 пропущенных шайб в первых двух играх в Уфе.

В составе «Сибири» шайбы забросили Алексей Яковлев и Валентин Пьянов. Вратарь новосибирцев Денис Костин оформил шатаут, выйдя на замену со второго периода.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В Уфе «Салават Юлаев» в первой игре разгромил «Сибирь» 7:0, во второй — 8:2. Счет в серии стал 2:1 в пользу уфимской команды. Следующий матч пройдет 2 апреля в Новосибирске в 15.30 по московскому времени.

«Салават Юлаев» занял в регулярном чемпионате КХЛ второе место на Востоке, «Сибирь» — седьмое. Уфимцы имеют преимущество домашней площадки в первом раунде Кубка Гагарина.

Зульфат Шафигуллин