Олег Леонтьев покинул пост главного тренера «Нефтехимика» после неудачного сезона

Олег Леонтьев больше не является главным тренером хоккейного клуба «Нефтехимик». Контракт с ним был расторгнут по инициативе руководства команды после неудачных результатов в регулярном чемпионате. Об этом сообщил ТАСС.

— Я покинул «Нефтехимик». У меня контракт действовал еще два года, но руководство решило его расторгнуть по итогам сезона в связи с неудовлетворительным результатом, — рассказал Леонтьев.

Под его руководством команда из Нижнекамска заняла 9-е место в Восточной конференции КХЛ и второй год подряд не смогла пробиться в плей-офф. Несмотря на это, тренер подчеркнул потенциал команды: «Она на ходу, мы в нее вложили душу и сердце с тренерским штабом. Надеюсь, что она будет еще играть и покорять вершины».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Леонтьев возглавлял «Нефтехимик» с 2021 года. За это время команда дважды выходила в плей-офф, но оба раза уступала в первом раунде. Ранее он работал в тренерских штабах таких клубов, как «Автомобилист» и «Адмирал». В своей игровой карьере Леонтьев выступал за несколько команд, включая магнитогорский «Металлург», с которым дважды становился чемпионом России.

Леонтьев стал вторым тренером КХЛ, отправленным в отставку после завершения регулярного чемпионата сезона 2024/25. Первым был Сергей Зубов из «Сочи».

Анастасия Фартыгина