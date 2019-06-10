Финансовый разгул: сколько российские банки потратили на развлечения

Обзор расходов кредитных организаций на мероприятия в 2018 году и начале 2019-го

Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько российские банки потратили на спортивные и культурно-массовые мероприятия. За год цифра заметно выросла, в лидерах по-прежнему крупнейшие банки. Есть, однако, и неожиданности — такие как внезапное появление в топе за первый квартал 2019 года банка из Приморья, а также татарстанского «Ак Барса».

«ВТБ» увеличил расходы из-за укрупнения, а «Альфа-Банк» — из-за чемпионата мира

По итогам 2018 года российские банки потратили на спортивные, культурно-просветительские и иные подобные мероприятия, отдых 4,53 млрд рублей. За год сумма увеличилась почти в полтора раза — по итогам 2017-го она составляла 3,12 млрд рублей. Эти данные стали известны благодаря форме 102 отчетности, направляемой банками регулятору.

Лидером в 2018-м, как и годом ранее, оказался Сбербанк, здесь потратили 2,35 млрд рублей. Эта сумма составляет 52% расходов всех российских банков. Впрочем, год назад эта цифра вообще достигала 55%. При этом расходы Сбербанка выросли за год на 38%. Учитывая огромную численность сотрудников банка (245,8 тыс. человек), на каждого сотрудника приходится по 9,56 тыс. рублей, и этот показатель также один из самых высоких.

Мы спросили Сбербанк, на что тратятся такие крупные деньги, однако ответ ясности не прибавил и даже удивил: «Расходы банка на спортивные, культурно-массовые мероприятия и организацию отдыха осуществляются в соответствии с его программами и планами, которые формируются на каждый календарный год. Количество мероприятий и, следовательно, их участников определяет изменения затрат».

Учитывая огромную численность сотрудников банка (245,8 тыс. человек), на каждого сотрудника приходится по 9,56 тыс. рублей, и этот показатель также один из самых высоких. Фото Олега Тихонова

Больше в расчете на одного сотрудника потратил только «Альфа-Банк» — 17,6 тыс. рублей. Всего кредитная организация выделила на мероприятия 434,1 млн рублей — за год эта цифра подскочила в 4,2 раза. Объясняется это, впрочем, довольно просто: как сообщили в пресс-службе, увеличение затрат связано с проектом «Альфа-Банка» по поддержке чемпионата мира по футболу. 15 июля, например, банк проводил для клиентов дружеский матч на Красной площади. В целом же «Альфа-Банк» стал первым в истории региональным спонсором чемпионата мира FIFA.

Замыкает тройку лидеров еще один банк, за год повысивший траты на мероприятия в три раза — ВТБ. Показатель составил 307,5 млн рублей (6,36 тыс. рублей в расчете на каждого сотрудника). По итогам 2017 года ВТБ был лишь седьмым. Однако такой значительный рост, скорее всего, объясняется завершившимся в 2018 году присоединением банка ВТБ24.

Находящийся на четвертом месте «Газпромбанк» потратил на мероприятия в два с лишним раза меньше, чем ВТБ — 148,5 млн рублей. При этом и годовой рост тут не такой значительный — на 20%. Однако сотрудников здесь в три раза меньше, так что в расчете на одного человека «Газпромбанк» (8,9 тыс. рублей) все же обогнал ВТБ.

Замыкает пятерку акционерный банк «Россия» со 124,6 млн рублей. За год эти расходы значительно выросли — на 70%. А вот следующий за ним банк «Открытие», наоборот, сократил траты на развлечения — правда, не очень сильно, всего на 3,9% — с 91,3 до 87,8 млн рублей. Отметим, что в 2018 году Общероссийский народный фронт планировал обратиться в Центробанк с просьбой провести разъяснительную работу с санируемыми банками по поводу их трат — в частности, речь шла о корпоративах «Открытия».

Возможно, рост расходов «Почта Банка» как-то связан с впервые проходившей в августе спартакиадой банка в Тольятти. Фото finparty.ru

Находящийся на седьмом месте «Почта Банк» стал лидером по годовому росту расходов на мероприятия. По сравнению с 2017 годом они выросли почти в пять раз — с 17,6 до 83,7 млн рублей. Правда, в расчете на каждого сотрудника показатель по-прежнему довольно скромный: 4,31 тыс. рублей — один из самых низких среди банков из топ-10. Возможно, рост расходов как-то связан с впервые проходившей в августе спартакиадой банка в Тольятти.

Восьмое место оказалось у «Райффайзенбанка», и он — лидер по годовому снижению расходов. Они уменьшились более чем на треть, до 78,8 млн рублей. На каждого сотрудника пришлось 7,86 тыс. рублей. Девятое место досталось «Россельхозбанку» с ростом в 3,7 раза — до 65 млн рублей. Правда, по показателю на каждого сотрудника этот банк — аутсайдер среди кредитных организаций из топ-10: всего 2,47 тыс. рублей за человека.

У замыкающего десятку «Московского кредитного банка», например, среднедушевой показатель составил 8,3 тыс. рублей, а общие расходы на мероприятия — 50,7 млн рублей. За год они выросли на 42%. Отметим, что крупнейший татарстанский банк находится на 14-м месте по России. Он совсем немного уступил, например, «Росбанку» и «Промсвязьбанку» и оказался впереди «Абсолют Банка» и «Тинькофф Банка». «Ак Барс» потратил на мероприятия 40,6 млн рублей — это на 4% меньше, чем в 2017 году.



за 2018 г. за 2017 г. Численность сотрудников в 2018 году Изменение за год Расходы на каждого сотрудника в 2018, тыс. руб. 1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2.349.522 1.706.751 245788 37,7% 9,56 2 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 434.129 104.268 24670 316,4% 17,60 3 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 307.463 77.959 48320 294,4% 6,36 4 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 148.453 123.440 16.644 20,3% 8,92 5 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 124.641 73.423 69,8% 6 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 87.751 91.300 13981 -3,9% 6,28 7 Публичное акционерное общество «Почта Банк» 83.710 17.641 19.384 374,5% 4,32 8 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 78.835 124.583 10033 -36,7% 7,86 9 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 64.996 17.600 26.317 269,3% 2,47 10 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 50.681 35.698 6102 42,0% 8,31

Приморские аномалии и нескромный рост «Открытия»

В первом квартале 2019 года десятка лидеров по расходам на мероприятия осталась примерно такой же, как по итогам 2018 года, но есть и некоторые изменения. Сбербанк, например, по-прежнему занимает первое место, но, по сравнению с первым кварталом прошлого года, расходы заметно снизились — более чем на треть.

Обладатель второго места по итогам года — «Альфа-Банк» — вылетел из десятки и оказался на 24-м месте. Тем не менее по сравнению с первым кварталом 2018 года показатель вырос — с 2,06 до 2,36 млн рублей. Второе место оказалось у ВТБ, расходы которого увеличились в 3,2 раза — с 25,7 до 83,9 млн рублей.

Третье место досталось «Райффайзенбанку», траты на мероприятия у которого выросли в 3,1 раза — до 41,8 млн рублей. Однако показатели роста ВТБ и «Райффайзенбанка» покажутся очень скромными на фоне результатов банков, занявших места с четвертое по шестое. Пятое место, к примеру, у социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанка». Это кредитное учреждение, обычно не фигурирующее в федеральной повестке, увеличило показатель в 17 раз — с 1,1 до 19,4 млн рублей.

Еще больший рост — в 21 раз — у «Росбанка», со скромных 828 тысяч до 17,8 млн рублей. Но абсолютный лидер по годовому росту — банк «Открытие». Его показатель увеличился более чем в 240 раз — со 119 тысяч до 28,7 млн рублей. Отметим, кроме того, попадание в десятку татарстанского «Ак Барса» — его рост, правда, не так впечатляет — с 10 до 14 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе банка, эти средства были направлены на организацию спортивных мероприятий, материальную помощь сотрудникам банка, проведение новогодних мероприятий и подарки детям.

На седьмом месте расположился «Почта Банк» с увеличением в полтора раза — с 10,9 до 17,1 млн рублей. Восьмое место — у «ЮниКредит Банка» с очень заметным ростом в 2,5 раза — с 6,5 до 16,8 млн рублей. Наконец, девятое — у «Газпромбанка» с полуторакратным увеличением с 11,2 до 16,6 млн рублей.

за 1 квартал 2019 г. за 1 квартал 2018 г. Изменение за год 1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 226.418 353.318 -36% 2 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 83.890 25.719 226% 3 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 41.773 13.474 210% 4 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 28.652 119 23977% 5 Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 19.437 1.137 1609% 6 Публичное акционерное общество РОСБАНК 17.790 828 2049% 7 Публичное акционерное общество «Почта Банк» 17.084 10.869 57% 8 Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 16.770 6.468 159% 9 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 16.615 11.173 49% 10 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 14.149 9.977 42%

Шесть татарстанских «финансовых затейников»

Что касается банков Татарстана, то расходы на мероприятия здесь, само собой, гораздо меньше, чем у банков из топ-10 по России. Исключение — только «Ак Барс», занявший по итогам прошлого года 14-е место (о нем упоминалось выше). Помимо него, траты на мероприятия были отражены еще у шести банков Татарстана и у «Зенита», связанного с «Татнефтью». Он оказался на 77-м месте с 2,37 млн рублей за год — это в 3,1 раза больше, чем в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, «Банк ЗЕНИТ увеличил число маркетинговых и партнерских мероприятий в 2018 году с целью продвижения услуг и продуктов, которые активно внедрялись на рынок. Рост активности банка также обусловлен желанием повысить узнаваемость и доверие к бренду со стороны целевой аудитории».

Больше, чем у «Зенита», расходов на мероприятия — у «Банка Казани» — он оказался на 38-м месте с 7,05 млн рублей. При этом показатель за год снизился почти на треть — с 10,3 млн рублей. В банке отметили, что сотрудники организации — «молодые, активные люди, любящие спорт и здоровый образ жизни». При этом у банка есть команды по футболу, волейболу и пейнтболу. «Что касается снижения расходов, наш опыт проведения подобных мероприятий уже позволяет организовывать их самостоятельно, сторонние организации привлекаем по минимуму», — рассказали в пресс-службе банка. Следующий за ним татарстанский банк — «Автоградбанк». Он занял 86-е место с 1,9 млн рублей, эта цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом на 40%.

96-е место по России досталось «Татсоцбанку» с 1,14 млн рублей расходов на мероприятия. Тут показатель вырос примерно как у «Зенита» — в 3,15 раза. Наконец, еще два банка, у которых были такие виды расходов, находятся совсем рядом — это «Акибанк» со 108 места с 845 тыс. рублей (снижение за год на 17%) и «Камкомбанк» со 109 места с 838 тыс. рублей (рост на 1,2%).



Расходы банков на спортивные и культурно-массовые мероприятия за 2018 год

за 2018 г. за 2017 г. Изменение за год 1 Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 2.349.522 1.706.751 37,7% 2 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК» 434.129 104.268 316,4% 3 Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 307.463 77.959 294,4% 4 «Газпромбанк» (Акционерное общество) 148.453 123.440 20,3% 5 Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» 124.641 73.423 69,8% 6 Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие» 87.751 91.300 -3,9% 7 Публичное акционерное общество «Почта Банк» 83.710 17.641 374,5% 8 Акционерное общество «Райффайзенбанк» 78.835 124.583 -36,7% 9 Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк» 64.996 17.600 269,3% 10 «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 50.681 35.698 42,0% 11 РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество) 49.752 32.121 54,9% 12 Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» 46.044 1.519 2931,2% 13 Публичное акционерное общество РОСБАНК 44.870 40.466 10,9% 14 Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество) 40.639 42.334 -4,0% 15 Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество 38.176 2.767 1279,7% 16 Акционерное общество «ЮниКредит Банк» 35.391 21.416 65,3% 17 Акционерное общество «Мир Бизнес Банк» 34.632 439 7788,8% 18 Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) 28.584 52.270 -45,3% 19 Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью) 26.847 91.719 -70,7% 20 Публичное акционерное общество «МТС-Банк» 19.725 1.790 1002,0% 21 Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество 17.834 3.716 379,9% 22 Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк» 17.025 16.692 2,0% 23 ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 15.748 4.570 244,6% 24 Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк» 15.146 11.830 28,0% 25 «Кредит Урал Банк» (Акционерное общество) 15.113 6.814 121,8% 26 Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк» 12.786 9.160 39,6% 27 Акционерное общество «Нордеа Банк» 12.208 9.886 23,5% 28 Акционерное общество «Тинькофф Банк» 11.079 2.698 310,6% 29 «Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью) 10.203 8.023 27,2% 30 коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью 9.454 3.912 141,7% 31 Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу» 8.862 4.085 116,9% 32 Публичное акционерное общество Банк «Возрождение» 8.189 1.946 320,8% 33 Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью) 8.159 8.300 -1,7% 34 Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество) 7.910 16.550 -52,2% 35 АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 7.719 6.124 26,0% 36 Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк» 7.648 9.057 -15,6% 37 общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги» 7.536 10.387 -27,4% 38 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани» 7.050 10.316 -31,7% 39 Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество) 7.041 7.290 -3,4% 40 «Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью 6.910 3.415 102,3% 41 Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество) 6.732 6.502 3,5% 42 Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит» 6.509 11.956 -45,6% 43 «Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество) 6.034 3.973 51,9% 44 Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация» 5.925 1.323 347,8% 45 Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 5.534 2.189 152,8% 46 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 5.454 4.363 25,0% 47 коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество) 5.143 6.032 -14,7% 48 Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк» 5.073 5.720 -11,3% 49 «Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество 4.547 1.477 207,9% 50 «БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество 4.135 7.085 -41,6% 51 Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк» 3.790 15.012 -74,8% 52 Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество) 3.614 5.283 -31,6% 53 КИВИ Банк (акционерное общество) 3.591 892 302,6% 54 Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество) 3.564 2.005 77,8% 55 Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС» 3.338 3.628 -8,0% 56 Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью) 3.314 280 1083,6% 57 Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество) 3.279 0 #ДЕЛ/0! 58 Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество) 3.214 19.040 -83,1% 59 Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество 3.089 503 514,1% 60 Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество) 3.050 1.997 52,7% 61 Джей энд Ти Банк (акционерное общество) 3.043 1.364 123,1% 62 Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» 3.025 2.365 27,9% 63 Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество) 3.002 1.861 61,3% 64 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество) 2.983 3.213 -7,2% 65 Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк» 2.937 1.993 47,4% 66 БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество) 2.934 2.820 4,0% 67 Публичное акционерное общество «НБД-Банк» 2.905 4.739 -38,7% 68 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ» 2.861 194 1374,7% 69 Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество) 2.839 2.748 3,3% 70 Акционерное общество Банк «Развитие-Столица» 2.826 2.994 -5,6% 71 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Международный расчетный банк» 2.779 2.664 4,3% 72 Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью) 2.629 1.887 39,3% 73 Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)» 2.573 2.612 -1,5% 74 Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» 2.567 2.143 19,8% 75 Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый 2.511 1.787 40,5% 76 Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ» 2.499 1.760 42,0% 77 Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество) 2.372 763 210,9% 78 БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью 2.348 1.661 41,4% 79 Акционерное общество «Банк Акцепт» 2.336 2.030 15,1% 80 Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество 2.312 2.014 14,8% 81 Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк» 2.139 2.096 2,1% 82 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество) 2.121 2.913 -27,2% 83 Акционерное общество «Тойота Банк» 2.082 12.942 -83,9% 84 Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК» 2.039 13.981 -85,4% 85 Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье» 1.933 2.466 -21,6% 86 Акционерное общество «Автоградбанк» 1.911 1.361 40,4% 87 Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)» 1.857 2.405 -22,8% 88 Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» 1.832 1.863 -1,7% 89 Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов» 1.742 4.366 -60,1% 90 Акционерное общество «СЭБ Банк» 1.632 1.183 38,0% 91 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк» 1.451 826 75,7% 92 Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество 1.410 1.590 -11,3% 93 Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество) 1.339 1.214 10,3% 94 Акционерное общество «Данске банк» 1.313 4.466 -70,6% 95 Акционерное общество Банк «Национальный стандарт» 1.218 250 387,2% 96 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК» 1.135 360 215,3% 97 Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью) 1.125 211 433,2% 98 «КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 1.069 310 244,8% 99 Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк» 1.030 2.091 -50,7% 100 Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью) 998 693 44,0% 101 Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк» 993 733 35,5% 102 Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество) 935 675 38,5% 103 Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк» 899 2.150 -58,2% 104 Акционерное общество «ИШБАНК» 886 457 93,9% 105 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 886 500 77,2% 106 Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк» 880 0 107 Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк» 873 567 54,0% 108 Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) 845 1.022 -17,3% 109 Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк» 838 828 1,2% 110 Публичное акционерное общество «Норвик Банк» 834 1.754 -52,5% 111 Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк» 813 729 11,5% 112 Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд» 806 587 37,3% 113 Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк» 784 507 54,6% 114 Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество) 779 736 5,8% 115 Акционерное общество «Объединенный резервный банк» 745 630 18,3% 116 Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк» 720 40 1700,0% 117 Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» 700 959 -27,0% 118 Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество) 688 73 842,5% 119 Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток» 680 100 580,0% 120 Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество) 679 553 22,8% 121 Акционерное общество «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)» 668 718 -7,0% 122 Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк» 658 833 -21,0% 123 «Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество) 638 384 66,1% 124 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс» 618 813 -24,0% 125 Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК 616 19 3142,1% 126 Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк» 597 3.593 -83,4% 127 Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития» 579 5.546 -89,6% 128 Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк 567 330 71,8% 129 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ» 550 285 93,0% 130 Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк» 487 835 -41,7% 131 Акционерное общество «Денизбанк Москва» 475 337 40,9% 132 Акционерное общество «Эксперт Банк» 469 1.575 -70,2% 133 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ» 434 252 72,2% 134 Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Общество с ограниченной ответственностью «Банк БЦК-Москва» 433 909 -52,4% 135 Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью 404 659 -38,7% 136 Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью) 403 431 -6,5% 137 Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество) 400 0 138 Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин» 394 631 -37,6% 139 Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк» 386 967 -60,1% 140 Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк» 385 471 -18,3% 141 Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью) 379 423 -10,4% 142 Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита» 379 1.774 -78,6% 143 Акционерное общество Банк «Северный морской путь» 353 102 246,1% 144 акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (публичное акционерное общество) 350 20 1650,0% 145 Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество) 347 676 -48,7% 146 Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк» 325 419 -22,4% 147 Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество) 324 232 39,7% 148 Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью) 312 414 -24,6% 149 ББР Банк (акционерное общество) 311 458 -32,1% 150 Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью) 281 223 26,0% 151 Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк» 277 661 -58,1% 152 Акционерное общество Банк «Венец» 261 344 -24,1% 153 «СДМ-Банк» (публичное акционерное общество) 255 465 -45,2% 154 Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк» 253 1.834 -86,2% 155 Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ПэйЮ» 248 0 156 Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью) 247 394 -37,3% 157 Акционерное общество АВТОВАЗБАНК 240 450 -46,7% 158 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 226 188 20,2% 159 Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество) 226 94 140,4% 160 Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество) 222 190 16,8% 161 Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк» 219 349 -37,2% 162 Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк» 217 169 28,4% 163 Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью 211 177 19,2% 164 Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество) 210 336 -37,5% 165 МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество) 194 1.663 -88,3% 166 Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ» 192 1.265 -84,8% 167 Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий» 182 124 46,8% 168 Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг» 179 367 -51,2% 169 Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК» 178 29 513,8% 170 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК» 168 183 -8,2% 171 БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью) 167 118 41,5% 172 Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК» 163 76 114,5% 173 Публичное акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк» 160 95 68,4% 174 Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк» 155 737 -79,0% 175 Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк» 140 140 0,0% 176 Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество) 137 157 -12,7% 177 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр» 136 43 216,3% 178 Акционерное общество коммерческий банк «Арзамас» 134 162 -17,3% 179 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба» 131 184 -28,8% 180 Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью 129 120 7,5% 181 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Расчетные Решения» 118 29 306,9% 182 Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК» 116 755 -84,6% 183 Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество) 114 98 16,3% 184 Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество) 112 118 -5,1% 185 Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак» 105 95 10,5% 186 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» 103 159 -35,2% 187 Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк» 100 7 1328,6% 188 Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью) 96 89 7,9% 189 КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество) 96 83 15,7% 190 общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга» 86 96 -10,4% 191 публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК» 66 0 192 Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество) 63 1.820 -96,5% 193 Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество 60 49 22,4% 194 Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции» 60 243 -75,3% 195 жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью 56 0 196 НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью) 53 626 -91,5% 197 Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк» 42 470 -91,1% 198 акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество) 40 40 0,0% 199 Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество) 39 39 0,0% 200 Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК» 39 31 25,8% 201 Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк» 38 649 -94,1% 202 Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт» 36 0 203 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК» 34 66 -48,5% 204 Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество) 27 179 -84,9% 205 Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк» 23 16 43,8% 206 КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество 20 33 -39,4% 207 Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк» 16 1.495 -98,9% 208 Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК» 15 45 -66,7% 209 Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений» 15 113 -86,7% 210 Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис» 10 391 -97,4% 211 Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество) 8 16.785 -100,0% 212 Публичное акционерное общество «Плюс Банк» 5 902 -99,4%