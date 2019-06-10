Финансовый разгул: сколько российские банки потратили на развлечения
Обзор расходов кредитных организаций на мероприятия в 2018 году и начале 2019-го
Аналитическая служба «Реального времени» выяснила, сколько российские банки потратили на спортивные и культурно-массовые мероприятия. За год цифра заметно выросла, в лидерах по-прежнему крупнейшие банки. Есть, однако, и неожиданности — такие как внезапное появление в топе за первый квартал 2019 года банка из Приморья, а также татарстанского «Ак Барса».
«ВТБ» увеличил расходы из-за укрупнения, а «Альфа-Банк» — из-за чемпионата мира
По итогам 2018 года российские банки потратили на спортивные, культурно-просветительские и иные подобные мероприятия, отдых 4,53 млрд рублей. За год сумма увеличилась почти в полтора раза — по итогам 2017-го она составляла 3,12 млрд рублей. Эти данные стали известны благодаря форме 102 отчетности, направляемой банками регулятору.
Лидером в 2018-м, как и годом ранее, оказался Сбербанк, здесь потратили 2,35 млрд рублей. Эта сумма составляет 52% расходов всех российских банков. Впрочем, год назад эта цифра вообще достигала 55%. При этом расходы Сбербанка выросли за год на 38%. Учитывая огромную численность сотрудников банка (245,8 тыс. человек), на каждого сотрудника приходится по 9,56 тыс. рублей, и этот показатель также один из самых высоких.
Мы спросили Сбербанк, на что тратятся такие крупные деньги, однако ответ ясности не прибавил и даже удивил: «Расходы банка на спортивные, культурно-массовые мероприятия и организацию отдыха осуществляются в соответствии с его программами и планами, которые формируются на каждый календарный год. Количество мероприятий и, следовательно, их участников определяет изменения затрат».
Больше в расчете на одного сотрудника потратил только «Альфа-Банк» — 17,6 тыс. рублей. Всего кредитная организация выделила на мероприятия 434,1 млн рублей — за год эта цифра подскочила в 4,2 раза. Объясняется это, впрочем, довольно просто: как сообщили в пресс-службе, увеличение затрат связано с проектом «Альфа-Банка» по поддержке чемпионата мира по футболу. 15 июля, например, банк проводил для клиентов дружеский матч на Красной площади. В целом же «Альфа-Банк» стал первым в истории региональным спонсором чемпионата мира FIFA.
Замыкает тройку лидеров еще один банк, за год повысивший траты на мероприятия в три раза — ВТБ. Показатель составил 307,5 млн рублей (6,36 тыс. рублей в расчете на каждого сотрудника). По итогам 2017 года ВТБ был лишь седьмым. Однако такой значительный рост, скорее всего, объясняется завершившимся в 2018 году присоединением банка ВТБ24.
Находящийся на четвертом месте «Газпромбанк» потратил на мероприятия в два с лишним раза меньше, чем ВТБ — 148,5 млн рублей. При этом и годовой рост тут не такой значительный — на 20%. Однако сотрудников здесь в три раза меньше, так что в расчете на одного человека «Газпромбанк» (8,9 тыс. рублей) все же обогнал ВТБ.
Замыкает пятерку акционерный банк «Россия» со 124,6 млн рублей. За год эти расходы значительно выросли — на 70%. А вот следующий за ним банк «Открытие», наоборот, сократил траты на развлечения — правда, не очень сильно, всего на 3,9% — с 91,3 до 87,8 млн рублей. Отметим, что в 2018 году Общероссийский народный фронт планировал обратиться в Центробанк с просьбой провести разъяснительную работу с санируемыми банками по поводу их трат — в частности, речь шла о корпоративах «Открытия».
Находящийся на седьмом месте «Почта Банк» стал лидером по годовому росту расходов на мероприятия. По сравнению с 2017 годом они выросли почти в пять раз — с 17,6 до 83,7 млн рублей. Правда, в расчете на каждого сотрудника показатель по-прежнему довольно скромный: 4,31 тыс. рублей — один из самых низких среди банков из топ-10. Возможно, рост расходов как-то связан с впервые проходившей в августе спартакиадой банка в Тольятти.
Восьмое место оказалось у «Райффайзенбанка», и он — лидер по годовому снижению расходов. Они уменьшились более чем на треть, до 78,8 млн рублей. На каждого сотрудника пришлось 7,86 тыс. рублей. Девятое место досталось «Россельхозбанку» с ростом в 3,7 раза — до 65 млн рублей. Правда, по показателю на каждого сотрудника этот банк — аутсайдер среди кредитных организаций из топ-10: всего 2,47 тыс. рублей за человека.
У замыкающего десятку «Московского кредитного банка», например, среднедушевой показатель составил 8,3 тыс. рублей, а общие расходы на мероприятия — 50,7 млн рублей. За год они выросли на 42%. Отметим, что крупнейший татарстанский банк находится на 14-м месте по России. Он совсем немного уступил, например, «Росбанку» и «Промсвязьбанку» и оказался впереди «Абсолют Банка» и «Тинькофф Банка». «Ак Барс» потратил на мероприятия 40,6 млн рублей — это на 4% меньше, чем в 2017 году.
|за 2018 г.
|за 2017 г.
|Численность сотрудников в 2018 году
|Изменение за год
|Расходы на каждого сотрудника в 2018, тыс. руб.
|1
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|2.349.522
|1.706.751
|245788
|37,7%
|9,56
|2
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
|434.129
|104.268
|24670
|316,4%
|17,60
|3
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|307.463
|77.959
|48320
|294,4%
|6,36
|4
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|148.453
|123.440
|16.644
|20,3%
|8,92
|5
|Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
|124.641
|73.423
|69,8%
|6
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|87.751
|91.300
|13981
|-3,9%
|6,28
|7
|Публичное акционерное общество «Почта Банк»
|83.710
|17.641
|19.384
|374,5%
|4,32
|8
|Акционерное общество «Райффайзенбанк»
|78.835
|124.583
|10033
|-36,7%
|7,86
|9
|Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
|64.996
|17.600
|26.317
|269,3%
|2,47
|10
|«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
|50.681
|35.698
|6102
|42,0%
|8,31
Приморские аномалии и нескромный рост «Открытия»
В первом квартале 2019 года десятка лидеров по расходам на мероприятия осталась примерно такой же, как по итогам 2018 года, но есть и некоторые изменения. Сбербанк, например, по-прежнему занимает первое место, но, по сравнению с первым кварталом прошлого года, расходы заметно снизились — более чем на треть.
Обладатель второго места по итогам года — «Альфа-Банк» — вылетел из десятки и оказался на 24-м месте. Тем не менее по сравнению с первым кварталом 2018 года показатель вырос — с 2,06 до 2,36 млн рублей. Второе место оказалось у ВТБ, расходы которого увеличились в 3,2 раза — с 25,7 до 83,9 млн рублей.
Третье место досталось «Райффайзенбанку», траты на мероприятия у которого выросли в 3,1 раза — до 41,8 млн рублей. Однако показатели роста ВТБ и «Райффайзенбанка» покажутся очень скромными на фоне результатов банков, занявших места с четвертое по шестое. Пятое место, к примеру, у социального коммерческого банка Приморья «Примсоцбанка». Это кредитное учреждение, обычно не фигурирующее в федеральной повестке, увеличило показатель в 17 раз — с 1,1 до 19,4 млн рублей.
Еще больший рост — в 21 раз — у «Росбанка», со скромных 828 тысяч до 17,8 млн рублей. Но абсолютный лидер по годовому росту — банк «Открытие». Его показатель увеличился более чем в 240 раз — со 119 тысяч до 28,7 млн рублей. Отметим, кроме того, попадание в десятку татарстанского «Ак Барса» — его рост, правда, не так впечатляет — с 10 до 14 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе банка, эти средства были направлены на организацию спортивных мероприятий, материальную помощь сотрудникам банка, проведение новогодних мероприятий и подарки детям.
На седьмом месте расположился «Почта Банк» с увеличением в полтора раза — с 10,9 до 17,1 млн рублей. Восьмое место — у «ЮниКредит Банка» с очень заметным ростом в 2,5 раза — с 6,5 до 16,8 млн рублей. Наконец, девятое — у «Газпромбанка» с полуторакратным увеличением с 11,2 до 16,6 млн рублей.
|за 1 квартал 2019 г.
|за 1 квартал 2018 г.
|Изменение за год
|1
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|226.418
|353.318
|-36%
|2
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|83.890
|25.719
|226%
|3
|Акционерное общество «Райффайзенбанк»
|41.773
|13.474
|210%
|4
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|28.652
|119
|23977%
|5
|Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
|19.437
|1.137
|1609%
|6
|Публичное акционерное общество РОСБАНК
|17.790
|828
|2049%
|7
|Публичное акционерное общество «Почта Банк»
|17.084
|10.869
|57%
|8
|Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
|16.770
|6.468
|159%
|9
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|16.615
|11.173
|49%
|10
|Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
|14.149
|9.977
|42%
Шесть татарстанских «финансовых затейников»
Что касается банков Татарстана, то расходы на мероприятия здесь, само собой, гораздо меньше, чем у банков из топ-10 по России. Исключение — только «Ак Барс», занявший по итогам прошлого года 14-е место (о нем упоминалось выше). Помимо него, траты на мероприятия были отражены еще у шести банков Татарстана и у «Зенита», связанного с «Татнефтью». Он оказался на 77-м месте с 2,37 млн рублей за год — это в 3,1 раза больше, чем в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, «Банк ЗЕНИТ увеличил число маркетинговых и партнерских мероприятий в 2018 году с целью продвижения услуг и продуктов, которые активно внедрялись на рынок. Рост активности банка также обусловлен желанием повысить узнаваемость и доверие к бренду со стороны целевой аудитории».
Больше, чем у «Зенита», расходов на мероприятия — у «Банка Казани» — он оказался на 38-м месте с 7,05 млн рублей. При этом показатель за год снизился почти на треть — с 10,3 млн рублей. В банке отметили, что сотрудники организации — «молодые, активные люди, любящие спорт и здоровый образ жизни». При этом у банка есть команды по футболу, волейболу и пейнтболу. «Что касается снижения расходов, наш опыт проведения подобных мероприятий уже позволяет организовывать их самостоятельно, сторонние организации привлекаем по минимуму», — рассказали в пресс-службе банка. Следующий за ним татарстанский банк — «Автоградбанк». Он занял 86-е место с 1,9 млн рублей, эта цифра увеличилась по сравнению с 2017 годом на 40%.
96-е место по России досталось «Татсоцбанку» с 1,14 млн рублей расходов на мероприятия. Тут показатель вырос примерно как у «Зенита» — в 3,15 раза. Наконец, еще два банка, у которых были такие виды расходов, находятся совсем рядом — это «Акибанк» со 108 места с 845 тыс. рублей (снижение за год на 17%) и «Камкомбанк» со 109 места с 838 тыс. рублей (рост на 1,2%).
|за 2018 г.
|за 2017 г.
|Изменение за год
|1
|Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
|2.349.522
|1.706.751
|37,7%
|2
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»
|434.129
|104.268
|316,4%
|3
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|307.463
|77.959
|294,4%
|4
|«Газпромбанк» (Акционерное общество)
|148.453
|123.440
|20,3%
|5
|Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»
|124.641
|73.423
|69,8%
|6
|Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
|87.751
|91.300
|-3,9%
|7
|Публичное акционерное общество «Почта Банк»
|83.710
|17.641
|374,5%
|8
|Акционерное общество «Райффайзенбанк»
|78.835
|124.583
|-36,7%
|9
|Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»
|64.996
|17.600
|269,3%
|10
|«МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
|50.681
|35.698
|42,0%
|11
|РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
|49.752
|32.121
|54,9%
|12
|Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк»
|46.044
|1.519
|2931,2%
|13
|Публичное акционерное общество РОСБАНК
|44.870
|40.466
|10,9%
|14
|Акционерный коммерческий банк «АК БАРС» (публичное акционерное общество)
|40.639
|42.334
|-4,0%
|15
|Акционерный Коммерческий Банк «НОВИКОМБАНК» акционерное общество
|38.176
|2.767
|1279,7%
|16
|Акционерное общество «ЮниКредит Банк»
|35.391
|21.416
|65,3%
|17
|Акционерное общество «Мир Бизнес Банк»
|34.632
|439
|7788,8%
|18
|Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество)
|28.584
|52.270
|-45,3%
|19
|Расчетная небанковская кредитная организация «Платежный Центр» (общество с ограниченной ответственностью)
|26.847
|91.719
|-70,7%
|20
|Публичное акционерное общество «МТС-Банк»
|19.725
|1.790
|1002,0%
|21
|Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
|17.834
|3.716
|379,9%
|22
|Публичное акционерное общество «Западно-Сибирский коммерческий банк»
|17.025
|16.692
|2,0%
|23
|ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
|15.748
|4.570
|244,6%
|24
|Публичное акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
|15.146
|11.830
|28,0%
|25
|«Кредит Урал Банк» (Акционерное общество)
|15.113
|6.814
|121,8%
|26
|Акционерное общество коммерческий банк «Ситибанк»
|12.786
|9.160
|39,6%
|27
|Акционерное общество «Нордеа Банк»
|12.208
|9.886
|23,5%
|28
|Акционерное общество «Тинькофф Банк»
|11.079
|2.698
|310,6%
|29
|«Эйч-эс-би-си Банк (РР)» (Общество с ограниченной ответственностью)
|10.203
|8.023
|27,2%
|30
|коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
|9.454
|3.912
|141,7%
|31
|Публичное акционерное общество «Акционерный коммерческий банк содействия коммерции и бизнесу»
|8.862
|4.085
|116,9%
|32
|Публичное акционерное общество Банк «Возрождение»
|8.189
|1.946
|320,8%
|33
|Коммерческий банк «Ренессанс Кредит» (Общество с ограниченной ответственностью)
|8.159
|8.300
|-1,7%
|34
|Акционерный коммерческий банк «ФОРА-БАНК» (акционерное общество)
|7.910
|16.550
|-52,2%
|35
|АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|7.719
|6.124
|26,0%
|36
|Общество с ограниченной ответственностью «Экспобанк»
|7.648
|9.057
|-15,6%
|37
|общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «Яндекс.Деньги»
|7.536
|10.387
|-27,4%
|38
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк экономического развития «Банк Казани»
|7.050
|10.316
|-31,7%
|39
|Акционерный банк «Девон-Кредит» (публичное акционерное общество)
|7.041
|7.290
|-3,4%
|40
|«Мерседес-Бенц Банк Рус» Общество с ограниченной ответственностью
|6.910
|3.415
|102,3%
|41
|Новосибирский социальный коммерческий банк «Левобережный» (публичное акционерное общество)
|6.732
|6.502
|3,5%
|42
|Акционерное общество «Коммерческий банк ДельтаКредит»
|6.509
|11.956
|-45,6%
|43
|«Российский акционерный коммерческий дорожный банк» (публичное акционерное общество)
|6.034
|3.973
|51,9%
|44
|Акционерное общество коммерческий банк «Ассоциация»
|5.925
|1.323
|347,8%
|45
|Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК»
|5.534
|2.189
|152,8%
|46
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|5.454
|4.363
|25,0%
|47
|коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество)
|5.143
|6.032
|-14,7%
|48
|Общество с ограниченной ответственностью «Инбанк»
|5.073
|5.720
|-11,3%
|49
|«Креди Агриколь Корпоративный и Инвестиционный Банк» акционерное общество
|4.547
|1.477
|207,9%
|50
|«БНП ПАРИБА Банк» Акционерное общество
|4.135
|7.085
|-41,6%
|51
|Общество с ограниченной ответственностью «Русфинанс Банк»
|3.790
|15.012
|-74,8%
|52
|Межрегиональный коммерческий банк развития связи и информатики (публичное акционерное общество)
|3.614
|5.283
|-31,6%
|53
|КИВИ Банк (акционерное общество)
|3.591
|892
|302,6%
|54
|Акционерный коммерческий банк «ЦентроКредит» (акционерное общество)
|3.564
|2.005
|77,8%
|55
|Общество с ограниченной ответственностью «Банк ПСА Финанс РУС»
|3.338
|3.628
|-8,0%
|56
|Коммерческий банк «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (общество с ограниченной ответственностью)
|3.314
|280
|1083,6%
|57
|Коммерческий банк «Москоммерцбанк» (акционерное общество)
|3.279
|0
|#ДЕЛ/0!
|58
|Акционерный коммерческий банк «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (публичное акционерное общество)
|3.214
|19.040
|-83,1%
|59
|Акционерный Камчатский Коммерческий Агропромбанк «КАМЧАТКОМАГРОПРОМБАНК» публичное акционерное общество
|3.089
|503
|514,1%
|60
|Небанковская кредитная организация - центральный контрагент «Национальный Клиринговый Центр» (Акционерное общество)
|3.050
|1.997
|52,7%
|61
|Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
|3.043
|1.364
|123,1%
|62
|Публичное Акционерное Общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»
|3.025
|2.365
|27,9%
|63
|Акционерный коммерческий банк «Национальный Резервный Банк» (акционерное общество)
|3.002
|1.861
|61,3%
|64
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ КРЕДИТНО-СТРАХОВОЙ БАНК «КС БАНК» (публичное акционерное общество)
|2.983
|3.213
|-7,2%
|65
|Публичное акционерное общество «Дальневосточный банк»
|2.937
|1.993
|47,4%
|66
|БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
|2.934
|2.820
|4,0%
|67
|Публичное акционерное общество «НБД-Банк»
|2.905
|4.739
|-38,7%
|68
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «НЕВАСТРОЙИНВЕСТ»
|2.861
|194
|1374,7%
|69
|Прио-Внешторгбанк (публичное акционерное общество)
|2.839
|2.748
|3,3%
|70
|Акционерное общество Банк «Развитие-Столица»
|2.826
|2.994
|-5,6%
|71
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Международный расчетный банк»
|2.779
|2.664
|4,3%
|72
|Банк «Центр международных расчетов» (общество с ограниченной ответственностью)
|2.629
|1.887
|39,3%
|73
|Акционерное общество «КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)»
|2.573
|2.612
|-1,5%
|74
|Акционерное общество коммерческий банк «Солидарность»
|2.567
|2.143
|19,8%
|75
|Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый
|2.511
|1.787
|40,5%
|76
|Акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
|2.499
|1.760
|42,0%
|77
|Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
|2.372
|763
|210,9%
|78
|БАНК «НЕЙВА» Общество с ограниченной ответственностью
|2.348
|1.661
|41,4%
|79
|Акционерное общество «Банк Акцепт»
|2.336
|2.030
|15,1%
|80
|Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) публичное акционерное общество
|2.312
|2.014
|14,8%
|81
|Публичное акционерное общество «Курский промышленный банк»
|2.139
|2.096
|2,1%
|82
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество)
|2.121
|2.913
|-27,2%
|83
|Акционерное общество «Тойота Банк»
|2.082
|12.942
|-83,9%
|84
|Публичное акционерное общество «САРОВБИЗНЕСБАНК»
|2.039
|13.981
|-85,4%
|85
|Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк «Ставрополье»
|1.933
|2.466
|-21,6%
|86
|Акционерное общество «Автоградбанк»
|1.911
|1.361
|40,4%
|87
|Акционерное общество «Банк Кредит Свисс (Москва)»
|1.857
|2.405
|-22,8%
|88
|Общество с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк»
|1.832
|1.863
|-1,7%
|89
|Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
|1.742
|4.366
|-60,1%
|90
|Акционерное общество «СЭБ Банк»
|1.632
|1.183
|38,0%
|91
|Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный банк»
|1.451
|826
|75,7%
|92
|Акционерный Коммерческий банк «АВАНГАРД» - публичное акционерное общество
|1.410
|1.590
|-11,3%
|93
|Калужский газовый и энергетический акционерный банк «Газэнергобанк» (акционерное общество)
|1.339
|1.214
|10,3%
|94
|Акционерное общество «Данске банк»
|1.313
|4.466
|-70,6%
|95
|Акционерное общество Банк «Национальный стандарт»
|1.218
|250
|387,2%
|96
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТАТАРСТАНА «ТАТСОЦБАНК»
|1.135
|360
|215,3%
|97
|Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
|1.125
|211
|433,2%
|98
|«КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
|1.069
|310
|244,8%
|99
|Публичное акционерное общество «Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк»
|1.030
|2.091
|-50,7%
|100
|Оренбургский ипотечный коммерческий банк «Русь» (Общество с ограниченной ответственностью)
|998
|693
|44,0%
|101
|Общество с ограниченной ответственностью «Америкэн Экспресс Банк»
|993
|733
|35,5%
|102
|Акционерный Банк «Кузнецкбизнесбанк» (акционерное общество)
|935
|675
|38,5%
|103
|Акционерное общество коммерческий банк «ФорБанк»
|899
|2.150
|-58,2%
|104
|Акционерное общество «ИШБАНК»
|886
|457
|93,9%
|105
|КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «СТРОЙЛЕСБАНК» ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
|886
|500
|77,2%
|106
|Публичное акционерное общество «Росгосстрах Банк»
|880
|0
|107
|Общество с ограниченной ответственностью «Голдман Сакс Банк»
|873
|567
|54,0%
|108
|Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество)
|845
|1.022
|-17,3%
|109
|Общество с ограниченной ответственностью «Камский коммерческий банк»
|838
|828
|1,2%
|110
|Публичное акционерное общество «Норвик Банк»
|834
|1.754
|-52,5%
|111
|Общество с ограниченной ответственностью «Земский банк»
|813
|729
|11,5%
|112
|Общество с ограниченной ответственностью «банк Раунд»
|806
|587
|37,3%
|113
|Общество с ограниченной ответственностью «Чайна сельскохозяйственный банк»
|784
|507
|54,6%
|114
|Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк (акционерное общество)
|779
|736
|5,8%
|115
|Акционерное общество «Объединенный резервный банк»
|745
|630
|18,3%
|116
|Общество с ограниченной ответственностью «Приморский территориальный коммерческий банк»
|720
|40
|1700,0%
|117
|Публичное акционерное общество «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»
|700
|959
|-27,0%
|118
|Акционерный коммерческий банк «Ижкомбанк» (публичное акционерное общество)
|688
|73
|842,5%
|119
|Общество с ограниченной ответственностью «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток»
|680
|100
|580,0%
|120
|Коммерческий банк «Долинск» (акционерное общество)
|679
|553
|22,8%
|121
|Акционерное общество «Банк оф Токио-Мицубиси ЮФДжей (Евразия)»
|668
|718
|-7,0%
|122
|Акционерное общество коммерческий банк «Кубанский торговый банк»
|658
|833
|-21,0%
|123
|«Уральский Промышленный Банк» (акционерное общество)
|638
|384
|66,1%
|124
|Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «РостФинанс»
|618
|813
|-24,0%
|125
|Публичное акционерное общество МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ БАНК
|616
|19
|3142,1%
|126
|Публичное акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
|597
|3.593
|-83,4%
|127
|Публичное акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
|579
|5.546
|-89,6%
|128
|Акционерное общество Акционерный банк развития текстильной и шерстяной промышленности Тексбанк
|567
|330
|71,8%
|129
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АГРОПРОМКРЕДИТ»
|550
|285
|93,0%
|130
|Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»
|487
|835
|-41,7%
|131
|Акционерное общество «Денизбанк Москва»
|475
|337
|40,9%
|132
|Акционерное общество «Эксперт Банк»
|469
|1.575
|-70,2%
|133
|ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТИЦИЙ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
|434
|252
|72,2%
|134
|Дочерняя организация АО «Банк ЦентрКредит» Общество с ограниченной ответственностью «Банк БЦК-Москва»
|433
|909
|-52,4%
|135
|Коммерческий банк «Саратов» Общество с ограниченной ответственностью
|404
|659
|-38,7%
|136
|Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» (общество с ограниченной ответственностью)
|403
|431
|-6,5%
|137
|Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк «АПАБАНК» (Закрытое акционерное общество)
|400
|0
|138
|Закрытое акционерное общество «Банк «Вологжанин»
|394
|631
|-37,6%
|139
|Публичное Акционерное Общество «Балтийский Банк»
|386
|967
|-60,1%
|140
|Публичное акционерное общество «Межрегиональный промышленно-строительный банк»
|385
|471
|-18,3%
|141
|Коммерческий банк «Газтрансбанк» (Общество с ограниченной ответственностью)
|379
|423
|-10,4%
|142
|Общество с ограниченной ответственностью банк «Элита»
|379
|1.774
|-78,6%
|143
|Акционерное общество Банк «Северный морской путь»
|353
|102
|246,1%
|144
|акционерный коммерческий банк «Кузбассхимбанк» (публичное акционерное общество)
|350
|20
|1650,0%
|145
|Акционерный коммерческий банк «Азия-Инвест Банк» (акционерное общество)
|347
|676
|-48,7%
|146
|Публичное акционерное общество «Екатеринбургский муниципальный банк»
|325
|419
|-22,4%
|147
|Акционерный банк «ЮГ-Инвестбанк» (открытое акционерное общество)
|324
|232
|39,7%
|148
|Банк «Прохладный» (общество с ограниченной ответственностью)
|312
|414
|-24,6%
|149
|ББР Банк (акционерное общество)
|311
|458
|-32,1%
|150
|Коммерческий банк «ХАКАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК» (Общество с ограниченной ответственностью)
|281
|223
|26,0%
|151
|Публичное акционерное общество «Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк»
|277
|661
|-58,1%
|152
|Акционерное общество Банк «Венец»
|261
|344
|-24,1%
|153
|«СДМ-Банк» (публичное акционерное общество)
|255
|465
|-45,2%
|154
|Акционерное Общество «Нижневолжский коммерческий банк»
|253
|1.834
|-86,2%
|155
|Общество с ограниченной ответственностью небанковская кредитная организация «ПэйЮ»
|248
|0
|156
|Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
|247
|394
|-37,3%
|157
|Акционерное общество АВТОВАЗБАНК
|240
|450
|-46,7%
|158
|АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АКТИВ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
|226
|188
|20,2%
|159
|Коммерческий Банк «ЛОКО-Банк» (акционерное общество)
|226
|94
|140,4%
|160
|Акционерный коммерческий банк «НООСФЕРА» (акционерное общество)
|222
|190
|16,8%
|161
|Акционерное общество Коммерческий Банк «Модульбанк»
|219
|349
|-37,2%
|162
|Общество с ограниченной ответственностью «Крона-Банк»
|217
|169
|28,4%
|163
|Межотраслевой Коммерческий Банк «Дон-Тексбанк» Общество с ограниченной ответственностью
|211
|177
|19,2%
|164
|Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)
|210
|336
|-37,5%
|165
|МОРСКОЙ АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК (Акционерное Общество)
|194
|1.663
|-88,3%
|166
|Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
|192
|1.265
|-84,8%
|167
|Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
|182
|124
|46,8%
|168
|Акционерное Общество «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг»
|179
|367
|-51,2%
|169
|Акционерное общество «КОШЕЛЕВ-БАНК»
|178
|29
|513,8%
|170
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БАЛАКОВО-БАНК»
|168
|183
|-8,2%
|171
|БАНК «НАЛЬЧИК» (общество с ограниченной ответственностью)
|167
|118
|41,5%
|172
|Акционерное общество «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК»
|163
|76
|114,5%
|173
|Публичное акционерное общество «Мурманский социальный коммерческий банк»
|160
|95
|68,4%
|174
|Общество с ограниченной ответственностью «КЭБ ЭйчЭнБи Банк»
|155
|737
|-79,0%
|175
|Публичное акционерное общество «Акционерный городской банк «Таганрогбанк»
|140
|140
|0,0%
|176
|Коммерческий Банк «Байкалкредобанк» (публичное акционерное общество)
|137
|157
|-12,7%
|177
|Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Мурманский расчетный центр»
|136
|43
|216,3%
|178
|Акционерное общество коммерческий банк «Арзамас»
|134
|162
|-17,3%
|179
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Дружба»
|131
|184
|-28,8%
|180
|Коммерческий Банк «АРЕСБАНК» общество с ограниченной ответственностью
|129
|120
|7,5%
|181
|Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Расчетные Решения»
|118
|29
|306,9%
|182
|Публичное акционерное общество Нижегородский коммерческий банк «РАДИОТЕХБАНК»
|116
|755
|-84,6%
|183
|Акционерный коммерческий банк «Кранбанк» (закрытое акционерное общество)
|114
|98
|16,3%
|184
|Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)
|112
|118
|-5,1%
|185
|Акционерное общество Нижневартовский городской банк «Ермак»
|105
|95
|10,5%
|186
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
|103
|159
|-35,2%
|187
|Публичное акционерное общество Новгородский Универсальный коммерческий банк «Новобанк»
|100
|7
|1328,6%
|188
|Коммерческий банк «Континенталь» (общество с ограниченной ответственностью)
|96
|89
|7,9%
|189
|КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
|96
|83
|15,7%
|190
|общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Калуга»
|86
|96
|-10,4%
|191
|публичное акционерное общество коммерческий банк «САММИТ БАНК»
|66
|0
|192
|Акционерный Коммерческий Банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное Общество)
|63
|1.820
|-96,5%
|193
|Акционерный коммерческий инвестиционный банк «КУРГАН» публичное акционерное общество
|60
|49
|22,4%
|194
|Акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции»
|60
|243
|-75,3%
|195
|жилищно-кредитный коммерческий банк «ЖИЛКРЕДИТ» Общество с ограниченной ответственностью
|56
|0
|196
|НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)
|53
|626
|-91,5%
|197
|Публичное акционерное общество «Балтийский Инвестиционный Банк»
|42
|470
|-91,1%
|198
|акционерный коммерческий банк «Приморье» (публичное акционерное общество)
|40
|40
|0,0%
|199
|Акционерный коммерческий Банк «Газнефтьбанк» (акционерное общество)
|39
|39
|0,0%
|200
|Общество с ограниченной ответственностью «ОНЕЙ БАНК»
|39
|31
|25,8%
|201
|Общество с ограниченной ответственностью «Икано Банк»
|38
|649
|-94,1%
|202
|Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация «Платежный Стандарт»
|36
|0
|203
|АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВЛАДБИЗНЕСБАНК»
|34
|66
|-48,5%
|204
|Акционерный коммерческий банк «Профессиональный инвестиционный банк» (публичное акционерное общество)
|27
|179
|-84,9%
|205
|Общество с ограниченной ответственностью «Кетовский коммерческий банк»
|23
|16
|43,8%
|206
|КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» акционерное общество
|20
|33
|-39,4%
|207
|Акционерное общество «Московский Коммерческий Банк»
|16
|1.495
|-98,9%
|208
|Акционерное общество «ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОРОДСКОЙ БАНК»
|15
|45
|-66,7%
|209
|Акционерное общество «Банк развития технологий и сбережений»
|15
|113
|-86,7%
|210
|Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк «Мегаполис»
|10
|391
|-97,4%
|211
|Акционерный коммерческий банк «Форштадт» (Акционерное общество)
|8
|16.785
|-100,0%
|212
|Публичное акционерное общество «Плюс Банк»
|5
|902
|-99,4%
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