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ПАО Банк ВТБ

Финансы, Банки

Общая информация

Банк ВТБ (ПАО), его дочерние банки и финансовые организации (группа ВТБ) являются российской финансовой группой, предоставляющей широкий спектр финансово-банковских услуг в России, СНГ, странах Западной Европы, Северной Америки, Азии и Африки.

Группа ВТБ обладает международной сетью, которая насчитывает более 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах мира.

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа ВТБ является второй крупнейшей финансовой группой России по активам (13 009,3 млрд рублей) и средствам клиентов (9 144,7 млрд рублей). Основным акционером ВТБ является Правительство РФ, которому в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом принадлежит 60,9% голосующих акций.

Руководитель дирекции банк ВТБ (ПАО) по Республике Татарстан – Давлетшина Марьям Наилевна.

Руководитель розничного бизнеса банка ВТБ в РТ – Гиниятуллина Ильсия Ильфаровна

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Казань, ул. Островского, 84
  • Телефон: (843) 5-333-101
  • Email: kazALR1@kaz.vtb.ru, office@kaz.vtb.ru
  • Сайт: www.vtb.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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