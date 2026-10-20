Татарстан вошел в число регионов, где выдают самые большие потребкредиты

В сентябре средний размер такого займа составил 189,7 тыс. рублей

Фото: Динар Фатыхов

Татарстан вошел в число регионов, где выдают самые большие потребкредиты. Республика уступила Москве, Санкт-Петербургу, Московской и Тюменской областям, сообщили РИА «Новости» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

В сентябре средний размер выданного потребкредита в Татарстане составил 189,7 тыс. рублей. В Москве он был равен 273,7 тыс. рублей, в Санкт-Петербурге — 247,9 тыс. рублей, Московской и Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) областях — 220,9 тыс. и 191,8 тыс. рублей соответственно.



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сократился средний чек кредита наличными существеннее всего в Москве (-20,8%), Якутии (-19,1%), Оренбургской области (-16%), Татарстане (-15,9%) и Приморском крае (-12,9%).

Напомним, 19 октября в России вступили в силу новые стандарты страхования заемщиков потребительских и ипотечных кредитов. Они определяют период урегулирования убытков, сокращают сроки коммуникации с клиентом и устанавливают случаи, когда страховщики не будут запрашивать дополнительные документы, а урегулируют событие по минимальному перечню.

Галия Гарифуллина