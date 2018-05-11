АО Альфа-Банк

Общая информация

Альфа-Банк основан в 1990 году, является частным финансовым институтом России. По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Операционный офис «Казанский» АО «АЛЬФА-БАНК» был открыт в 2003 году. Управляющий ОО «Казанский» — Абрамов Владислав Евгеньевич.



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