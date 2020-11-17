Банк «Открытие»
Общая информация
Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.
Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.
Управляющий Татарстане — Габдулхаков Дамир Кашибулхакович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 115114, ул. Московская, дом 11
- Телефон: (800) 444-44-00
- Сайт: https://www.open.ru/
Дата последнего обновления: 17.11.2020