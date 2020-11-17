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Банк «Открытие»

Финансы, Банки

Общая информация

Банк «Открытие» — универсальный банк с диверсифицированной структурой бизнеса, входит в список системно значимых кредитных организаций, утвержденный Центральным Банком Российской Федерации.

Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Управляющий Татарстане — Габдулхаков Дамир Кашибулхакович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 115114, ул. Московская, дом 11​
  • Телефон: (800) 444-44-00
  • Сайт: https://www.open.ru/

Дата последнего обновления: 17.11.2020


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