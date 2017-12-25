АО ЮниКредит Банк

Общая информация

Банк был создан в 1989 году под названием Международный Московский Банк (ММБ)став таким образом первым российским банком с участием иностранного капитала. В 2001 году к банку была присоединена дочерняя компания Bank Austria. После долгих процедур присоединений и в результате ребрендинга банка в 2007 году банк был переименован в «ЮниКредит» (с конца 2014 года — АО «ЮниКредит Банк»).

Акционеры: UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк»

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