ПАО АКБ Абсолют Банк

Общая информация

Абсолют Банк основан в 1993 году. В конце июля 2007 года начал свою работу филиал банка в Казани.

Основной акционер — Публичное акционерное общество «Объединенные Кредитные Системы» (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда «Благосостояние»).

Международная финансовая корпорация (IFC, инвестиционное подразделение Всемирного банка) вошла в состав акционеров «Абсолюта», выкупив 7,51% акций за 10 млн долларов США. В апреле 2007 года 92,5% акций банка приобрела бельгийская финансовая группа KBC по цене 3,8—4,1 капитала (1 млрд долларов США).



Руководитель в Казани: Юсупов Ринат Абдуллаевич

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