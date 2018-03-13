АО Райффайзенбанк
Общая информация
Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со 100% австрийским капиталом под наименованием «Райффайзенбанк Австрия». Генеральную лицензию ЦБ РФ получил в 2001 году, в том же году был преобразован в закрытое акционерное общество.
В начале 2006 года началось слияние российского Райффайзенбанка и ИМПЭКСБанка, и завершилось в ноябре 2007 года. С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием ЗАО «Райффайзенбанк».
Банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ (50,02%), ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.
В Казани филиал был открыт в 2007 году. Руководитель — Фоминых Станислав Вадимович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: Н.Ершова,35а
- Телефон: (843) 567-59-00
- Email: info@raiffeisen.ru
- Сайт: www.raiffeisen.ru
Дата последнего обновления: 13.03.2018