АО Райффайзенбанк

Общая информация

Райффайзенбанк был зарегистрирован в середине 1996 года как кредитная организация со 100% австрийским капиталом под наименованием «Райффайзенбанк Австрия». Генеральную лицензию ЦБ РФ получил в 2001 году, в том же году был преобразован в закрытое акционерное общество.

В начале 2006 года началось слияние российского Райффайзенбанка и ИМПЭКСБанка, и завершилось в ноябре 2007 года. С декабря 2007 года объединенный банк работает под наименованием ЗАО «Райффайзенбанк».



Банк подконтролен Райффайзен-Ландесбанкен-Холдинг ГмбХ (50,02%), ещё 39,29% акций находятся в публичном обращении, на долю иных акционеров приходится 10,69%.



В Казани филиал был открыт в 2007 году. Руководитель — Фоминых Станислав Вадимович









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