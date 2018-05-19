ПАО РОСБАНК Территориальный офис Казанский

Общая информация

Финансовая группы Societe Generale основана в 1864 году во Франции, в России Группа начала свою деятельность в 1872 году. Сегодня в состав группы Societe Generale в России входят Росбанк, банк «Дельта Кредит», Русфинанс Банк, Societe Generale Insurance, АЛД Автомотив, ООО «РБ Лизинг», ООО «РБ Факторинг».

Росбанк присутствует на рынке с 1993 года – с момента основания КБ «Независимость», переименованного в ПАО РОСБАНК в 1998 года. В 2005 году успешно завершается консолидация бизнеса Росбанка и шести банков ОВК.

В 2008 году французская банковская группа Societe Generale стала мажоритарным акционером Росбанка. В 2010 году были консолидированы российские активы Группы Societe Generale, включая Росбанк и другие российские дочерние банки

В 2011 году банк «Дельта Кредит» и Русфинанс Банк становятся 100% дочерними банками Росбанка.

В Казани первый офис Росбанка открыт в октябре 2006 года. Сегодня территориальный офис «Казанский» включает в себя 6 офисов в Казани и по одному офису в Альметьевске, Набережных Челнах и Йошкар-Оле.

Директор территориального офиса Росбанка в Казани – Руслан Юлбарисов.

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