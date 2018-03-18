ПАО АКИБ Акибанк
Общая информация
Акционерный коммерческий ипотечный банк «АКИБАНК» (публичное акционерное общество) зарегистрирован в Центральном Банке Российской Федерации 25 ноября 1993 года. Акционерами банка являются организации различных форм собственности, имеющие стабильный доход и устойчивое финансовое положение. Среди них ОАО «Сетевая компания», ООО «Камский бекон», ООО «Завод комплексных дорожных машин», ООО «Страховая группа «АСКО» и другие.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423818, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр-т Мира, д. 88а
- Телефон: 8 800 100-25-42
- Email: office@akibank.ru
- Сайт: www.akibank.ru
Дата последнего обновления: 18.03.2018