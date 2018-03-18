АО Автоградбанк

Общая информация

Банк создан на базе Комсомольского отделения Жилсоцбанка СССР в Набережных Челнах в апреле 1991 года на паевой основе. Кредитная организация акционирована в 1999 году. В 2000-е годы перечень акционеров кредитной организации насчитывал 149 участников, среди них в качестве ключевых выступали ЗАО «Аргамак-Камаз», ООО «Аваль» и ООО «Страховая компания «АСКО-Татарстан».

В настоящее время основным владельцем банка является татарстанский бизнесмен, вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», председатель совета директоров Павел Сигал и его мать Минна Сигал совместно владеют 21,88% акций банка, Мунавара Хамидуллина, Фагима Кадырова (по 9,94%), член совета директоров Диляра Голикова, Азат Низамиев (по 9,87%), члены совета директоров Любовь Лябигина (9,65%) и Майя Догадина (6,72%), Галина Сизова (6,11%), Венера Иванова (3,08%), Рамиль Авхадеев (3,00%), Лилия Алмазова (2,23%), Дамир Гилязов и Наргиза Ефимова (брат и сестра) — по 1,50%, Розалия Шайдуллина (1,00%). На акционеров-миноритариев приходится 3,70% акций общества.

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