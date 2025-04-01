Правительство России обсуждает возврат продажи энергетиков через биометрию

Фото: Динар Фатыхов

В России рассматривают возможность легализации продажи энергетических напитков на маркетплейсах и в вендинговых автоматах с использованием биометрической идентификации. Об этом сообщает «Коммерсант».

Обсуждение данной инициативы ведется между правительством России, маркетплейсами и Центром биометрических технологий. Внедрение биометрической системы может позволить контролировать соблюдение возрастных ограничений при продаже энергетических напитков.

На данный момент детали возможного внедрения биометрической системы для контроля продаж энергетиков не раскрываются.



Напомним, что президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Новые изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.



Матвей Гавриков