Сегодня в Татарстане ввели весенние ограничения для грузовиков

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С сегодняшнего дня, 1 апреля, в Татарстане вводится временное весеннее ограничение движения для тяжеловесных транспортных средств на дорогах регионального значения. Ограничение будет действовать до 30 апреля 2025 года включительно, сообщили в Минтрансе.

Согласно постановлению, допустимая нагрузка на ось транспортных средств, передвигающихся по региональным дорогам в указанный период, не должна превышать шести тонн.

Введение временного ограничения связано с тем, что весеннее переувлажнение почвы приводит к снижению несущей способности дорожного полотна, что может привести к его разрушению.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

— Ограничение в весенний период не запрещает движение по автомобильным дорогам регионального значения, а лишь ограничивает предельно допустимые нагрузки на оси транспортных средств, — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием будут закрыты для тяжеловесных грузов при дневной температуре свыше плюс 32 градусов. Ограничения действуют только с 10.00 до 22.00.

Рената Валеева