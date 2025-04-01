Казанский суд взыскал с курьера мошенников 1,3 млн рублей в пользу обманутой пенсионерки

Фото: Максим Платонов

Кировский районный суд Казани удовлетворил иск городской прокуратуры и обязал курьера мошенников выплатить 1,3 млн рублей 75-летней пенсионерке, обманутой аферистами. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Как установило следствие, в ноябре 2024 года злоумышленники, представившись сотрудниками правоохранительных органов, убедили пожилую женщину, что ее действия подпадают под уголовную ответственность. Затем мошенники предложили ей «помощь» в избежании преследования и сохранении сбережений, потребовав передать все накопления курьеру. Доверчивая пенсионерка передала через него 1,3 млн рублей. Курьер перевел похищенные средства своим кураторам в виде криптовалюты.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Прокуратура Вахитовского района Казани, защищая имущественные права потерпевшей, обратилась в суд с иском о взыскании с курьера суммы неосновательного обогащения.

Заочным решением Кировского районного суда исковые требования прокуратуры были удовлетворены в полном объеме. С курьера в пользу пенсионерки взыскано 1,3 млн рублей.



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Рената Валеева