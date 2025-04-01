Власти обсудили запрет езды по тротуарам для электросамокатов

Фото: Мария Зверева

В правительстве активно обсуждаются новые ограничения, которые могут существенно повлиять на передвижение пользователей СИМ. Об этом пишет РБК.

Одним из самых обсуждаемых предложений является полный запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. В качестве альтернативы рассматриваются более мягкие варианты, например определение приоритетных мест для движения СИМ: велодорожки, правый край дороги и только в последнюю очередь — тротуар. Также не исключается возможность использования СИМ на пешеходных дорожках с неинтенсивным движением.

Реальное время / realnoevremya.ru

Помимо этого, в ПДД может быть закреплена обязанность носить шлем при использовании СИМ, а возраст, с которого можно пользоваться электросамокатами, планируют поднять с 14 до 16 лет.

Изменения коснутся и классификации СИМ. Электровелосипеды с моторами мощнее 250 Вт могут быть официально приравнены к мопедам, что повлечет за собой необходимость получения водительского удостоверения соответствующей категории.



Рената Валеева