Власти обсудили запрет езды по тротуарам для электросамокатов
В правительстве активно обсуждаются новые ограничения, которые могут существенно повлиять на передвижение пользователей СИМ. Об этом пишет РБК.
Одним из самых обсуждаемых предложений является полный запрет на передвижение электросамокатов по тротуарам. В качестве альтернативы рассматриваются более мягкие варианты, например определение приоритетных мест для движения СИМ: велодорожки, правый край дороги и только в последнюю очередь — тротуар. Также не исключается возможность использования СИМ на пешеходных дорожках с неинтенсивным движением.
Помимо этого, в ПДД может быть закреплена обязанность носить шлем при использовании СИМ, а возраст, с которого можно пользоваться электросамокатами, планируют поднять с 14 до 16 лет.
Изменения коснутся и классификации СИМ. Электровелосипеды с моторами мощнее 250 Вт могут быть официально приравнены к мопедам, что повлечет за собой необходимость получения водительского удостоверения соответствующей категории.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.